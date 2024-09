Košický kraj v lete obnovil internáty za vyše pol milióna eur

Košice 11. septembra (TASR) - Letné rekonštrukčné práce a výmena nábytku na stredoškolských internátoch si z rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) vyžiadali približne 520.000 eur. Najväčšie stavebné práce prebiehali na Školskom internáte Antona Garbana na Werferovej ulici v Košiciach. O obnove internátov, ktorých je zriaďovateľom, informoval KSK.



"Bežné opravy a údržba prebiehali na všetkých župných internátoch, niektoré však realizovali rozsiahlejšie práce, akými sú napríklad výmena podláh, oprava vnútorných priestorov či nákup nového nábytku," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že na Školskom internáte Antona Garbana komplexne opravili nefunkčnú vzduchotechniku v školskej jedálni, opravili vnútorné priestory internátu a vymenili nábytok v školských kuchynkách.



Podľa riaditeľa tohto internátu Jaroslava Číkoša počas letných mesiacov sa realizovali práce, ktoré boli nevyhnutné pre havarijný stav. "Takým bola napríklad oprava hydroizolácie v priestoroch výdajni jedál, oprava vstupného prístrešku a podlahy vo vestibule internátu, aj oprava dvoch sociálnych zariadení pre žiakov. Najväčšie práce prebiehali v školských kuchynkách, ktoré prešli komplexnou opravou a výmenou nábytku. Realizované boli nové rozvody elektriny, okrem toho sme zakúpili nové kuchynské linky, práčky, dvojplatničky a stoly so stoličkami," skonštatoval. V internáte tiež vznikla nová spoločenská miestnosť s projektorom, tieto práce realizoval internát v spolupráci so Sociálnym podnikom KSK.



Kraj informoval, že do vynovených priestorov sa po lete vrátili aj žiaci zo Školského internátu pri Obchodnej akadémii v Rožňave, kde prebiehala posledná etapa výmeny nábytku v izbách. Na Školskom internáte na Považskej ulici v Košiciach na jednom zo štyroch poschodí vymenili staré PVC podlahy za nové.



KSK je zriaďovateľom troch školských internátov s vlastnou právnou subjektivitou, ďalších 13 internátov spadá pod krajské stredné školy. Ich celková kapacita je v súčasnosti 3072 miest.