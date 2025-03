Košický kraj vyčlenil financie na podporu žiakov reprezentujúcich kraj

Košice 2. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) na tento rok vyčlenil 150.000 eur na podporu žiakov, ktorí reprezentujú Košický kraj na medzinárodných súťažiach. Peniaze poslúžia aj na organizovanie súťaží v kraji. Na Úrade KSK sa v uplynulých dňoch uskutočnilo stretnutie predsedu KSK Rastislava Trnku s najúspešnejšími žiakmi v minulom roku. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



"Som rád, že som sa mal možnosť osobne poďakovať 26 výnimočným žiakom za ich usilovnosť. Náš kraj reprezentovali skutočne na svetovej úrovni. Verím, že tento rok bude rovnako úspešný. Prajem veľa triumfov všetkým študentom našich škôl," povedal predseda KSK.



Medzi úspešných žiakov patrí napríklad Martin Mičuch z Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach. Získal prvé miesto v medzinárodnej súťaži autonómnych robotov RoboRAVE International 2024 v Austrálii. Ďalším významným úspechom je strieborná medaila Izabely Márie Haškovej na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad v štáte New York. Získala ju za svoju prácu - Testovanie nástrojov na štúdium molekulárnych signálov celotelovej odpovede na cvičenie. Okrem striebra si so sebou priniesla domov aj ponuku na ďalšie štúdium a príspevok na štipendium na tomto zámorskom inštitúte.



Tím GŠM 5a5 z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou získal prvé miesto na svetovom šampionáte robotickej súťaže Western Edge Open First Lego League v Kalifornii. Významným úspechom je aj prvé miesto Olivera Domaniča zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na medzinárodnej súťaži Kurzeme's electrical installation v Lotyšsku.



Za spomínané financie, ktoré kraj vyčlenil, organizujú prestížne súťaže aj školy kraja v Košickom kraji. Ide napríklad o Cassovia cup - medzinárodnú súťaž v miešaní drinkov, ktorú pripravuje Hotelová akadémia v Košiciach. Za zmienku stojí aj medzinárodná degustácia vín Tokaj, za ktorou stojí Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku.