Košický kraj vydáva v očkovacích centrách dvojjazyčné potvrdenia

Košice 24. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) podal už takmer 120.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, čo je najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. V očkovacích centrách KSK ľudia po očkovaní už dostávajú potvrdenie v dvoch jazykových mutáciách – v slovenčine a angličtine. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK. Doklad vydáva kraj po zmene, ktorú zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Aktuálne sú na očkovanie do vakcinačných centier pozývaní ľudia nad 16 rokov, veková hranica na očkovanie vakcínami spoločností Pfizer a Moderna bola zrušená. V prípade vyššieho záujmu prihlásených do jednotlivých očkovacích centier má naďalej prioritu vek.



Požiadať o dvojjazyčné potvrdenie bude možné aj spätne cez webstránku korona.gov.sk. „Ministerstvo zdravotníctva SR prisľúbilo spustiť tento formulár už tento týždeň. Teším sa, že východniari si aj pred nastávajúcim letom uvedomujú dôležitosť očkovania. K 23. máju podal Košický samosprávny kraj už 119.720 vakcín, čo je naďalej najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov, ktoré prevádzkujú veľkokapacitné očkovacie centrá,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas aktuálneho týždňa bude kraj očkovať každý deň všetkými registrovanými vakcínami, pričom vakcínou od AstraZenecy sa očkuje už iba druhá dávka. Krajské očkovacie centrum v Košiciach bude v prevádzke každý deň, ďalšie centrá sú v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.



Zdravotníci naďalej očkujú aj prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. „V pondelok vyrazil mobilný očkovací tím do Moldavy nad Bodvou, Smižian a Kluknavy. V piatok (28. 5.) budú zaočkovaní obyvatelia v Pavlovciach nad Uhom, Drahňove a Bracovciach,“ informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Mobilná očkovacia jednotka zaočkovala doposiaľ 2900 ľudí nad 60 rokov, prípadne aj sprievod osôb nad 70 rokov.



Záujemcovia o očkovanie sa môžu naďalej prihlasovať prostredníctvom registračného systému na korona.gov.sk. Otvorená je aj registrácia pre náhradníkov cez krajský prihlasovací systém na www.ockovanieksk.sk. Na očkovanie môžu prísť aj tí, ktorým neprišla SMS s termínom na očkovanie druhou dávkou vakcíny. Tí, ktorí čakajú na očkovanie vakcínou od AstraZenecy, môžu prísť do veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach od stredy (26. 5.) do piatka (28. 5.) po 15.00 h.