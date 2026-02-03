< sekcia Regióny
Košický kraj vyhlásil dotačné výzvy na podporu nezriaďovanej kultúry
Autor TASR
Košice 3. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil dve nové dotačné výzvy zamerané na podporu nezriaďovanej kultúry a malých obcí do 500 obyvateľov. Cieľom prvej výzvy je posilniť nezávislých umelcov, druhá výzva podporí rozvoj v regiónoch, miestnych aktérov a prispeje k rozvoju komunitného života. Na každú je vyčlenená suma 100.000 eur, žiadosti je možné podávať do 2. marca, informoval KSK.
Pri podpore malých obcí v kraji je minimálna výška dotácie na jeden projekt 1000 eur a maximálna 2000 eur. Ukončenie projektu musí byť najneskôr do konca októbra tohto roku. K oblastiam podpory patrí oprava a údržba verejných priestorov, podpora komunitného a kultúrneho života, voľnočasové aktivity a šport, krízová pripravenosť a bezpečnosť, sociálna a komunitná starostlivosť, energetická efektívnosť a úspory energií, ekológia a ochrana životného prostredia.
V druhej výzve je minimálna výška dotácie na projekt 5000 eur a maximálna 25.000 eur. K oprávneným žiadateľom patria výlučne nezriaďované organizácie alebo jednotlivci - profesionáli preukázateľne pôsobiaci v sektore kultúry a kreatívnych odvetví. Ukončenie projektu musí byť taktiež najneskôr do 31. októbra.
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že pre malé obce je často náročné nájsť vo svojich rozpočtoch peniaze aj na drobnú infraštruktúru ako napríklad lavičky, materiálno-technické vybavenie kultúrnych domov či oddychové zóny. „Vďaka župnej výzve budú môcť zafinancovať aj opravu chodníka, plota, ihriska či výsadbu zelene. Prostredníctvom výzvy s neformálnym názvom Puzzle zas podporujeme nezávislú kultúrnu scénu, ktorá sa na rozdiel od konkurencie nemôže oprieť o rozpočet zriaďovateľa. Už názov výzvy napovedá, že aj táto kultúrna scéna je dôležitým dielikom v kultúrnej skladačke Košického kraja,“ povedal Trnka.
