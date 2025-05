Košický kraj vyhlásil na pomoc okresu Gelnica dotačnú výzvu

Gelnica 20. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil dotačnú výzvu pre okres Gelnica v celkovej sume 50.000 eur. Urobil tak po diskusii predstaviteľov KSK s regionálnymi partnermi o aktuálnom stave v okrese, ako aj o možnostiach jeho ďalšieho rozvoja. Išlo o jednu zo série diskusií Župa pre ľudí. Kraj o tom informuje na svojej webovej stránke.



Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že Gelnica patrí medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku a preto sa snažia skvalitniť život všetkým generáciám, ktoré v tomto regióne žijú. „Dnes sme tu otvorili novú pumptrackovú dráhu, mladí tak získali ďalší priestor, v ktorom môžu tráviť svoj voľný čas aktívne a zmysluplne. Myslíme aj na našich najzraniteľnejších, ktorí využívajú sociálne služby. Pre nich bude skvelou správou zrekonštruované zariadenie Idea v Prakovciach, kde sme investovali viac ako 2,6 milióna eur do opatrení na zníženie energetickej náročnosti,“ spresnil s tým, že prostredníctvom špeciálnej dotačnej výzvy chcú podporiť aj ďalšie projekty.



KSK chce prispieť na projekty zamerané na regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, ako aj tradičnú ľudovú kultúru, duchovné hodnoty, hmotné kultúrne dedičstvo či oblasť ľudských práv a slobôd.



O financie budú môcť požiadať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v Gelnickom okrese, a to na projekty realizované na jeho území. Dotácia by mala pokryť maximálne 90 percent celkových oprávnených výdavkov, zvyšok bude tvoriť spoluúčasť žiadateľa.



Jeden projekt môže získať najmenej 1000 a najviac 5000 eur. Žiadosti možno podávať do 20. júna.