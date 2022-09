Košický kraj vyhlásil pre stredoškolákov súťaž o vodičské preukazy

Košice 10. septembra (TASR) - Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), sa môžu zapojiť do súťaže o vodičský preukaz. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Súťaž je určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži alebo sa dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu. "Po postupe do druhej etapy súťaže bude úlohou študentov natočiť 60-sekundové video, kde poukážu na nejaký dopravný problém vo svojej obci alebo meste," uvádza kraj.



Na základe dohody s autoškolou žiak môže následne absolvovať teoretickú časť online zo svojho bydliska. Praktická časť kurzu, takzvané jazdy, sú na individuálnej dohode, pričom konkrétna autoškola má svoje pobočky okrem Košíc aj v Trebišove a Michalovciach. Do súťaže sa možno prihlásiť do konca mesiaca, bližšie podmienky sú zverejnené na webovej stránke www.kskvodicaky.sk.



Stredoškolská súťaž súvisí s pochybným prenájmom parkoviska v areáli Gymnázia Alejova v Košiciach. Podľa KSK škola za bývalého vedenia kraja prenajala krajský pozemok bezodplatne svojmu telocvikárovi, ktorý na ňom prevádzkoval autoškolu a prenajímal ho ďalším spoločnostiam. Kraj preto vyhlásil novú verejnú obchodnú súťaž, účel nájmu nemenil. Ako v marci KSK informoval, prenájom parkoviska pri gymnáziu oproti minulosti kraju prináša zisk. Nový nájomca sa okrem iného zaviazal poskytnúť ročne desať kurzov pre študentov zadarmo.