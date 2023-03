Košický kraj vyhlásil súťaž na obnovu Turzovských kúpeľov

Košice 6. marca (TASR) - Architektonickú súťaž na revitalizáciu areálu bývalých Turzovských kúpeľov pri meste Gelnica vyhlásil v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK). Do medzinárodnej súťaže sa môžu záujemcovia prihlasovať do 2. mája.



Kraj informoval, že na priebeh súťaže a kvalitu víťazného návrhu bude dohliadať porota zložená z odborníkov v oblasti krajinárstva, architektúry, životného prostredia, ochrany pamiatkových hodnôt a zástupcov krajskej samosprávy.



"Prostredníctvom medzinárodnej súťaže chceme zabezpečiť revitalizáciu areálu, ktorá bude výsledkom kvalitnej práce odborníkov. O zámere vyhlásiť súťaž sme informovali už v polovici októbra 2022, aby sa mohli v dostatočnom predstihu pripraviť aj renomované zahraničné architektonické ateliéry," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Cieľom je podľa neho, aby architekti dokázali prepojiť národnú kultúrnu pamiatku a jej okolie s požiadavkami modernej doby. "Na tomto projekte nám záleží, pretože má okrem iného potenciál vytvoriť až 45 priamych pracovných miest a príležitosti vzniknú aj pre podnikateľov a dodávateľov tovarov a externých služieb," konštatoval.



KSK po schválení zastupiteľstvom odkúpil areál bývalých Turzovských kúpeľov v prvej polovici roka 2021. Súčasťou areálu sú štyri objekty, tajch a pozemky vo výmere približne 200 árov. Súťažne podmienky a zadanie vyhlásenej súťaže konzultoval kraj s odborníkmi zo Slovenskej komory architektov, krajským pamiatkovým úradom aj externými odbornými poradcami.



Súťaži predchádzala podnikateľská štúdia, ktorá naznačila, akým smerom sa budú kúpele ako turistická destinácia uberať. "Určila tiež cieľovú skupinu klientov, rentabilnú ubytovaciu kapacitu, taktiež odhadované investície vo výške desať miliónov eur a ich návratnosť," uviedol Úrad KSK.



Podľa súťažných podmienok bude mať architektonická súťaž dve etapy. V prvej ohodnotí porota jednotlivé návrhy objektov z pohľadu urbanizmu, krajinárstva. Do druhej etapy postúpia maximálne piati uchádzači, ktorých porota vyzve na dopracovanie. Autori postupujúcich návrhov budú honorovaní a na dopracovanie plánov budú mať ďalšie dva mesiace. Víťazný návrh plánuje kraj po ukončení súťaže predstaviť na jeseň.