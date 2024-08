Košický kraj vyhlásil súťaž na projekt Centra tradičnej kultúry

Košice 7. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil architektonicko-urbanistickú súťaž na objekt Centra tradičnej kultúry, ktorý má vyrásť v košickej mestskej časti Nad jazerom. Centrum chce kraj vybudovať do piatich rokov na vlastných pozemkoch pri Obchodnej akadémii Polárna. Odhadované náklady sú podľa predsedu KSK Rastislava Trnku 20 až 25 miliónov eur, kryť by ich mali hlavne externé zdroje vrátane eurofondov.



Moderné centrum má slúžiť aktérom tradičnej kultúry, ako aj obyvateľom kraja a turistom. Kraj poukazuje na to, že doposiaľ takýto priestor na východe Slovenska chýbal.



"Chceme vytvoriť priestor, kde by sa tradičná kultúra prezentovala moderným spôsobom, atraktívnym aj pre 21. storočie. Na to by mal reflektovať už samotný vizuál budovy," uviedol Trnka. "Naše centrum si predstavujeme ako futuristickú stavbu, ktorá sa zaradí medzi dominanty krajského mesta. Mal by to byť taký siedmy div kraja, ktorý budete chcieť nielen navštíviť, ale sa pri ňom aj odfotiť," dodal.



Kraj informoval, že medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na projekt Esencia - Centrum tradičnej kultúry je rozdelená do dvoch kôl. V prvom odborná porota do 30. septembra vyberie najzaujímavejšie návrhy na ďalšie dopracovanie, následne vyberie víťaza. Podľa podpredsedu KSK Ladislava Lörinca je v pláne podpísať zmluvu s víťazom súťaže do konca roka. V porote budú autorizovaní architekti Slovenskej i Českej komory architektov vrátane hlavného architekta Košíc Petra Kroppa.



Projekt Centra tradičnej kultúry so zázemím pre folkloristov ráta s hlavnou scénou pre celkovo až 300 účinkujúcich, posuvným hľadiskom či premietacím plátnom. Nachádzať sa tam budú aj ďalšie menšie sály a šatne, krojáreň, sklady pre rekvizity alebo hudobnú techniku, nahrávacie štúdiá, výstavné priestory či priestory pre tvorivé dielne. V objekte bude taktiež obchod pre remeselníkov, predajňa suvenírov, kaviareň, ale aj archív tradičnej ľudovej kultúry s knižnicou, administratívne priestory či zasadacie miestnosti. Súčasťou nového centra na zastavanej ploche 2800 štvorcových metrov by malo byť aj ubytovanie na rezidenčné pobyty.