Košický kraj vymedzí takmer 100.000 eur na vybrané tri projekty

Košice 24. augusta (TASR) – V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) pôjde takmer 100.000 na tri projekty, ktoré v hlasovaní vybrali obyvatelia kraja. Najviac hlasov získal projekt novej vlakovej súpravy Košickej detskej historickej železnice, ďalej vybudovanie detského ihriska na košickom sídlisku KVP a obnova prvkov záhradnej architektúry v košickej botanickej záhrade. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Občania mohli za projekty hlasovať od 21. júla do 22. augusta online formou, pričom jeden hlasujúci odovzdal hlas až trom projektom. Vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. Spolu sa do výzvy zapojilo 16 projektov. Dokopy získali 34.548 hlasov.



Vďaka krajským peniazom na košickej železničke spojazdnia a sprevádzkujú dieselový motorový rušeň "Anička" typu T211 a pribudnú aj nové výletné vozne. Na sídlisku KVP vznikne ihrisko s hernými prvkami pre deti do sedem rokov s bezpečnou dopadovou plochou a s pieskoviskom pod stromami. V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) chcú vybudovať novú zmyslovú a dizajnovú bylinkovú záhradu prispôsobenú zrakovo postihnutým, postaviť nový kvetinový tunel pre prezentáciu popínavých druhov rastlín a obnoviť oporný múrik do pôvodnej podoby podľa jeho autora, architekta Ivara Otrubu.



"Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom sa ľudia môžu podieľať na verejných financiách a rozhodnúť, na čo pôjdu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.