Košický kraj začal obstarávanie na geotermálny vrt pri Čižaticiach

Košice 3. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil verejné obstarávanie na geotermálny vrt pri Čižaticiach v okrese Košice-okolie, ktorý by podľa plánov mal slúžiť pre budúci akvapark. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.944.500 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o tendri zverejneného v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 5. apríla. Dĺžka trvania zákazky je 180 dní. Predmetom tendra sú stavebné práce na realizácii geotermálneho vrtu GTC 1 Čižatice v zmysle technickej dokumentácie. Súčasťou podmienok pre uchádzačov je predloženie zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich päť rokov, príslušný certifikát kvality, či údaje o technickom vybavení na hlbinné vŕtanie.



Krajské zastupiteľstvo na vrt ešte v roku 2019 vyčlenilo z rozpočtu kraja 2,3 milióna eur. Predseda KSK Rastislav Trnka pôvodne avizoval začiatok prác v roku 2020, proces však podľa neho zdržala pandémia ochorenia COVID-19. "Keďže ideme vypisovať medzinárodnú súťaž na dodávateľa vrtu, tak je potrebné odkonzultovať niektoré veci, tých firiem nie je veľa a museli sa všetky stretnúť v jednom čase na jednom mieste, čo bol minulý rok veľký problém," povedal vo februári Trnka pre TASR.



V prípade, že nebude obstarávanie napádané, výsledok by podľa neho mohol byť známy v júli. "Predpoklad je, že do konca tohto roka by mal byť vrt minimálne začatý, budem rád, keď bude už aj zrealizovaný," dodal predseda kraja.



Vrt s geotermálnou vodou na pozemkoch KSK má slúžiť pre akvapark, ktorý by v tejto lokalite vybudoval vybraný investor. Dôležité pritom budú hydrodynamické skúšky s informáciami o prietoku, teplote a chemickom zložení podzemnej vody.