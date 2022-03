Košický kraj začal očkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Nuvaxovid

Košice 15. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal v pondelok (14. 3.) očkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínami Nuvaxovid od spoločnosti Novavax. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach na Ostrovského ulici 1 budú pre záujemcov k dispozícii tento týždeň aj v stredu (16. 3.) a piatok (18. 3.) v čase od 16.00 do 18.00 h. Informoval o tom Úrad KSK.



"Očkovacia látka Nuvaxovid je založená na báze bielkoviny. Na rovnakom princípe fungujú aj očkovacie látky, ktoré sa využívajú napríklad proti žltačke či chrípke. Vakcína je dvojdávková a medzi podaním prvej a druhej dávky by malo uplynúť 21 dní," uviedol KSK. Všetci záujemcovia starší ako 18 rokov sa môžu na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na webovej stránke korona.gov.sk.



V centre na Ostrovského budú zdravotníci počas týždňa podávať aj vakcíny od spoločností Pfizer, Moderna a Johnson&Johnson. V Košiciach budú počas týždňa očkovať aj pred kúpaliskom Červená hviezda, a to aj záujemcov z Ukrajiny. Očkuje sa tam vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNTech a vakcínou Janssen od Johnson&Johnson.



Krajský očkovací autobus bude k dispozícii v Trebišove, Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Čiernej nad Tisou či vo Veľkých Kapušanoch. Obyvatelia, ktorým doposiaľ slúžili veľkokapacitné očkovacie centrá v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi, môžu vakcináciu absolvovať v najbližších nemocniciach.