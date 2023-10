Košický kraj začal s opravou mosta v Kusíne pri Zemplínskej šírave

Kusín 16. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal rekonštrukciu mosta v obci Kusín v okrese Michalovce. Práce budú prebiehať v dvoch etapách, doprava na moste je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadi ju svetelná signalizácia. Krajská samospráva na rekonštrukciu vyčlenila 235.000 eur, informovala v pondelok hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Takmer 60-ročný most s dĺžkou premostenia šesť metrov cez potok Kusín leží na ceste II/582 pri Zemplínskej šírave. Zhotoviteľ Globaltech Slovakia s.r.o. najprv odfrézuje vozovku, nasledovať budú búracie práce, pričom sa ráta aj s odbúraním prefabrikovaných nosníkov.



Napriek tomu, že vozovka na moste je v poriadku, samotný most je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, teda v šiestom zo siedmich stupňov. "Chodníkové rímsy sú zvetrané, zábradlie je poškodené a napadnuté koróziou. Na vtokovej aj výtokovej strane je na krajných nosníkoch obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov opôr a krídel je mierne zvetraný a napadnutý hubami či riasami. Rekonštrukcia tohto mosta bola skrátka nevyhnutná," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na moste nanovo vybudujú záverné múriky, úložné prahy a časti krídel, novú hydroizoláciu aj drenáže na rube opôr. Zhotoviteľ zrealizuje nosnú konštrukciu, osadí mostné závery či rímsy na moste a na oporách. Súčasťou úpravy krajníc za aj pred mostom bude osadenie obrubníkov a starú vozovku nahradí nová.



Podľa KSK, ak pôjde všetko podľa plánu, zhotoviteľ by mal rekonštrukciu mosta ukončiť na jar 2024.