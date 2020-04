Košický kraj začal s opravou priepustu v lokalite Gregorov prameň

Košice 1. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v stredu s rekonštrukciou cesty II/547 v smere na Veľký Folkmar (okres Gelnica) a priepustu v lokalite Gregorov prameň. Vodiči musia v tomto úseku rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Uzavretie cesty ani obchádzka však nebudú potrebné, informoval Úrad KSK.



"Od 2. apríla bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu, riadiť ju bude svetelná signalizácia. Práce by mali trvať približne štyri mesiace. Sme radi, že po odstúpení zhotoviteľa z prvej súťaže a zhoršení technického stavu priepustu, ktorý spôsobil ročné zdržanie rekonštrukcie, sa nám podarilo vysúťažiť novú firmu a pustiť sa do práce," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Na rekonštrukciu vyčlenil kraj takmer 343.000 eur, zhotoviteľom je spoločnosť Eurovia SK, a. s. Súčasťou projektu bude odbúranie nosnej konštrukcie priepustu a časti spodnej stavby. Nad nimi bude zhotovený železobetónový rám založený na mikropilotách. Vybudované bude nové vtokové čelo priepustu, odtok bude spevnený betónom a rekonštrukciou prejde aj priľahlá cesta.



V minulosti došlo vplyvom zatekajúcej vody k vyplaveniu muriva a k poškodeniu konštrukcie stavby. Pod zhoršený stav sa podpísali aj preťažené kamióny, ktoré týmto úsekom prechádzajú.



Košický kraj začal s rekonštrukciou koncom roka 2018. Pôvodne sa mal opravovať iba oporný múr, na čo bolo vyčlenených viac než 70.000 eur. Zhotoviteľ však od zmluvy odstúpil a stav priepustu sa výrazne zhoršil. KSK musel vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bol aj geologický prieskum. Nevyhnutnou sa stala komplexná oprava celého priepustu a stabilizácia stavby.



"Veríme, že ani aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy neovplyvnia priebeh prác a tento priepust bude opravený najneskôr do konca júla," dodal Trnka.