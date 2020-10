Košický kraj začal testovať pomocou mobilného odberového miesta

Košice 21. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal testovať na COVID-19 prostredníctvom vlastného mobilného odberového miesta. Umiestnené je na Ostrovského ulici v Košiciach v areáli krajskej strednej odbornej školy. "Dnes prešlo testovaním približne 70 zamestnancov Úradu KSK, všetci mali negatívny výsledok," informovala v stredu hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Okrem pevného bodu má kraj k dispozícii aj odberové vozidlo, ktoré by sa postupne malo presunúť do ďalších regiónov kraja. K zriadeniu mobilného odberového miesta došlo vzhľadom na vysoký nárast nových prípadov nákazy. Na základe zmluvy s krajom v ňom bude odoberať biologický materiál a vyhodnocovať testy externý dodávateľ. Testuje sa antigénovými testami, ktorých vyhodnocovanie je oproti PCR testom rýchlejšie.



"Tento týždeň prejdú testovaním zamestnanci Úradu KSK. V prvej fáze otestujeme opäť aj personál a klientov župných domovov sociálnych služieb, ktorí sú najrizikovejšou skupinou obyvateľov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Na testovanie prostredníctvom mobilného odberového miesta má KSK podľa neho povolenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva ako jedna z prvých samospráv na Slovensku. Snahou je odľahčiť vyťažené štátne aj súkromné laboratóriá.



Kraj doposiaľ nakúpil 7000 antigénových testov, ktoré zobrazia prítomnosť vírusu v odobratej vzorke už do 30 minút. Okrem toho sú podľa KSK cenovo dostupnejšie a presnosť výsledkov sa pohybuje až do 98 percent.



Po zamestnancoch Úradu KSK a zariadeniach sociálnych služieb chce kraj pretestovať aj zamestnancov Správy ciest KSK, ktorej dispečingy sú v nadchádzajúcej zimnej sezóne v nepretržitej prevádzke. Celkovo tak kraj otestuje viac ako 6000 zamestnancov. V prípade, ak bude mať niektorý z nich pozitívny test, ostane v domácej karanténe. Kraj tak chce minimalizovať možnosť nákazy na pracovisku. Z krajských zariadení sociálnych služieb je aktuálne najviac pozitívne testovaných v DSS-Domko v Košiciach, kde vírus zachytili u štyroch klientov.