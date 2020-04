Košický kraj začal testovať zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Košice 27. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal testovať na nový koronavírus zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. V pondelok testovali 164 zamestnancov zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave. V priebehu najbližších dní to bude celkovo 1200 zamestnancov, informoval Úrad KSK.



"Testovanie realizujeme PCR testami, ktoré sú najpresnejšie, pretože testujú prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v organizme. Ostatné testy vrátane rýchlotestov vedia zachytiť iba prítomnosť protilátok, ktoré má vytvorené človek, ktorý už prekonal vírus. Z tohto pohľadu sú v danej fáze prevencie PCR testy spoľahlivejšie," informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Vzorky na diagnostické testy odoberajú z nosa a hrdla.



Po Rožňave v utorok (28. 4.) otestujú personál zariadení Harmonia a Lidwina v Strážskom, kde dokopy pracuje 142 zamestnancov. "Keďže klienti našich domovov sociálnych služieb nevychádzajú mimo areál zariadení a neprijímame ani nových klientov, testujeme zatiaľ zamestnancov, ktorí majú kontakt s externým prostredím. V prípade, ak sa u niektorého zamestnanca potvrdí nový koronavírus, testovaním prejdú aj všetci klienti. Každé zariadenie má pripravené izolačné izby, kde budú presunutí klienti s ochorením. Okrem toho máme vyčlenené aj dve prázdne zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu slúžiť na karanténne účely," dodal Trnka.



Testovanie realizuje kraj v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ), ktorá bude odobratý biologický materiál vyhodnocovať. V priebehu tohto týždňa vie KSK takto otestovať približne 300 ľudí, časom by sa počet testovaní mal zvyšovať.



KSK je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre 1800 klientov, pracuje v nich 1200 zamestnancov. Úrad kraja informoval, že opatrenia v tejto najrizikovejšej skupine ľudí začal prijímať skôr ako štát a niektoré opatrenia sú omnoho prísnejšie ako tie nariadené z národnej úrovne.



Ako prvé kraj zakázal návštevy vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a nariadil sprísnený hygienicko-epidemiologický režim. Pozastavil poskytovanie ambulantných a týždenných foriem pobytu, ako aj prijímanie nových klientov. Pre každé zariadenie sociálnych služieb bol vypracovaný krízový plán pre prípad výskytu nákazy. Zamestnanci v týchto zariadeniach sa striedajú v tzv. pracovných tímoch. Ak by sa ochorenie COVID–19 potvrdilo u niektorého zamestnanca, k dispozícii bude ďalší tím, ktorý bude schopný postarať sa o klientov.



Keďže v súčasnosti nie sú poskytované ambulantné a týždenné formy pobytu, DOMKO v Košiciach a Anima v Michalovciach sú aktuálne prázdne. V prípade, ak by sa nový koronavírus vyskytol v niektorom zo sociálnych zariadení, tieto budovy budú slúžiť na karanténne účely.