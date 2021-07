Košický kraj začína očkovať aj pred obchodnými centrami

Košice 23. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) presúva očkovací autobus aj k obchodným centrám. V nedeľu (25. 7.) budú zdravotníci očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson & Johnson pri obchodnom centre na Moldavskej ceste v Košiciach. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je snahou čo najviac priblížiť očkovanie k obyvateľom. „Okrem veľkokapacitných vakcinačných centier očkujeme v súčasnosti ľudí z marginalizovaných komunít, výjazdové očkovacie tímy vyrážajú do obcí a miest, zariadení sociálnych služieb, väzníc aj firiem. Po novom budeme očkovať aj pri obchodných centrách, kde príde krajský očkovací autobus. V uplynulých dňoch sme oslovili všetky väčšie nákupné centrá v Košickom kraji,“ uviedol.



Očkovací autobus bude v nedeľu pristavený na dolnom parkovisku centra Atrium Optima vedľa predajne s nábytkom. K dispozícii budú dva očkovacie tímy so šiestimi zdravotníkmi. Očkovať budú od 10.00 do 17.00 h, v prípade vyššieho záujmu je kraj pripravený očkovať aj dlhšie. Súčasťou priestoru vyhradeného na vakcináciu bude aj oddychová zóna, ktorú môžu záujemcovia využiť po podaní vakcíny.



Očkovanie bude dostupné pre neregistrovaných záujemcov, ktorí sa na vakcináciu doposiaľ neprihlásili. Samotná registrácia bude prebiehať priamo na mieste. Výhodou jednodávkovej vakcíny je, že plnú imunitu získa zaočkovaný po 21 dňoch od podania očkovacej látky.



Počas víkendu bude očkovanie prebiehať aj v krajských veľkokapacitných centrách v Košiciach a Michalovciach.