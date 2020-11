Košický kraj začína rekonštruovať most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Kysak 12. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý odstráni sutiny zrúteného mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. V najbližších dňoch by sa mali k mostu presunúť mechanizmy, ktoré budú realizovať práce. Rekonštrukcia mosta nad riekou Hornád bude stáť 1.752.000 eur, informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



"Uplynulé tri mesiace sme sa okrem výstavby novej obchádzkovej trasy cez osadu Sopotnica venovali príprave a realizácii verejného obstarávania a ďalším administratívnym krokom, ktoré sú nevyhnutné na rekonštrukciu tohto mosta. Práce výrazne urýchlila spolupráca s Okresným úradom Košice-okolie aj Štátnymi hmotnými rezervami SR, ktoré nám poskytnú dočasné mostné provizórium. V najbližších dňoch preto môžeme začať s odstraňovaním sutín mosta, ktoré sa zrútili, vrátane zvyšných nosníkov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Po odstránení sutín dôjde k diagnostike spodnej stavby, čím kraj zistí rozsah poškodenia. Následne ponad rieku Hornád osadia dočasné mostné provizórium, ktoré umožní opätovný prejazd týmto úsekom. Zhotoviteľ by mal ešte v tomto roku začať s prípravou projektovej dokumentácie. Samotná výstavba novej nosnej konštrukcie mosta sa začne v budúcom roku. Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 300 pracovných dní od prevzatia staveniska. Súčasťou zmluvy je aj takzvaná subdodávateľská doložka.



Most M4959 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou uzavrel KSK pre všetku dopravu v prvej polovici augusta po tom, ako vykonal iniciatívnu mimoriadnu prehliadku. Tá ukázala, že na moste sú deformácie a trhlina. Aj napriek tomu, že odvtedy nebol zaťažený vozidlami, 31. októbra večer sa jeho časť samovoľne zrútila. V čase kolapsu sa na ňom ani pod ním nikto nenachádzal.