Košický kraj začne pomáhať znevýhodneným už na jeseň

Košice 15. augusta (TASR) - V Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja (KSK) nájdu prácu ťažšie zamestnateľní obyvatelia, znevýhodnení by mali tvoriť 40 až 60 percent zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že podnik začne fungovať už na jeseň.



Hovorkyňa priblížila, že na založenie sociálneho podniku vyčlenil samosprávny kraj 100.000 eur, ktoré mu poskytne ako bezúročnú pôžičku. Podľa zákona musí podnik celý svoj zisk reinvestovať na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, čo v prípade integračného podniku znamená zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. „Máme ambíciu vychovať mentorov, ktorí by podobné sociálne podniky úspešne pomáhali zakladať a štartovať ich podnikateľskú aktivitu ďalej v miestnych samosprávach,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Kraj plánuje pod jednou strechou sprevádzkovať tri divízie - stavba, upratovanie a dom a záhrada. Zamestnanie na trvalý pracovný pomer by tu malo nájsť spočiatku do 20 ľudí. V závislosti od dopytu môže množstvo ponúkaných služieb i zamestnancov narastať.



„Sociálny podnik ponúkne znevýhodneným uplatnenie. Zároveň by ich mal v istom zmysle vychovať a naučiť správnym pracovným a taktiež sociálnym návykom. Keďže v integračnom sociálnom podniku môže zamestnanec pobudnúť dva roky v statuse znevýhodneného, za ten čas ho dokážeme pripraviť pre ďalšie príležitosti na pracovnom trhu,“ ozrejmil Trnka. Pôjde o stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest II. a III. triedy či iné pomocné práce aj v domácnosti a záhrade.



Ponuku služieb zverejní Sociálny podnik KSK na pripravovanom webe. Podľa hovorkyne bude obsahovať kontaktný formulár, cez ktorý sa budú môcť hlásiť záujemcovia o prácu, ale aj ľudia s dopytom po ponúkaných službách. Objednať si ich budú môcť krajské sociálne zariadenia, školy, školské a kultúrne zariadenia, prípadne ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Samostatnou kategóriou sú fyzické osoby - občania, ktorí budú môcť využiť služby divízie dom a záhrada.



„Uplatnenie v Sociálnom podniku KSK by mohli nájsť absolventi župných stredných škôl do 26 rokov v nepriaznivej životnej situácii. Spadajú sem aj absolventi nižšieho vzdelania ako stredné odborné, príslušníci národnostnej menšiny alebo obyvatelia najmenej rozvinutých okresov,“ doplnila Terezková.