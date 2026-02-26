< sekcia Regióny
Košický kraj začne v marci s rekonštrukciou mosta pred Jaklovcami
Celkové náklady na stavebné práce predstavujú viac ako 1,99 milióna eur s DPH.
Autor TASR
Gelnica 26. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odštartuje v marci rekonštrukciu 89-metrového mosta v okrese Gelnica, ktorý tvorí dôležitú prístupovú komunikáciu do Jakloviec v smere od Margecian. Práce majú trvať deväť mesiacov. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
„Most pred obcou Jaklovce je kľúčovou spojnicou pre obyvateľov regiónu aj návštevníkov tejto lokality. Jeho rekonštrukcia bola nevyhnutná. Z našej strany bolo už dlhšie všetko pripravené, čakali sme však za zdĺhavými byrokratickými procesmi. Vďaka európskym zdrojom môžeme zabezpečiť modernú a bezpečnú infraštruktúru, ktorá bude spoľahlivo slúžiť ďalšie desaťročia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Celkové náklady na stavebné práce predstavujú viac ako 1,99 milióna eur s DPH. Projekt zahŕňa kompletné odstránenie porúch mosta, opravu priľahlého úseku cesty, rekonštrukciu odstavnej plochy, úpravu šírkových pomerov mosta, výmenu zvodidiel a mostných zábradlí, modernizáciu a doplnenie verejného osvetlenia, ako aj zlepšenie odvodnenia vozovky a elimináciu rizika aquaplaningu. Most bude vybavený aj smart technológiami - dynamickým vážením vozidiel a systémom detekcie dopravy, ktorý umožní meranie rýchlosti, identifikáciu typu vozidiel aj rozpoznávanie ŠPZ pre potreby analýzy hustoty premávky.
Most ponad rieku Hnilec, ktorá je v tomto úseku súčasťou vodnej nádrže Ružín, bol postavený v roku 1968. Jeho aktuálny stavebno-technický stav je klasifikovaný stupňom ako veľmi zlý. V súčasnosti je doprava obmedzená na vozidlá do 15 ton a vedená jednosmerne stredom mosta. Objekt je nepretržite monitorovaný z hľadiska dynamických účinkov dopravy.
KSK upozorňuje, že počas rekonštrukcie bude doprava presmerovaná na obchádzkovú trasu cez dočasné premostenie vedľa jestvujúceho mosta. Bude jednosmerná a riadená svetelnou signalizáciou. Vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dopravných obmedzení.
