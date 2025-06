Košický kraj zakladá svoju prvú materskú školu

Košice 5. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvára prvú materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Od školského roka 2025/2026 bude Materská škola na Bielocerkevskej 29 v Košiciach ako organizačná zložka Strednej odbornej školy (SOŠ) pedagogickej ponúkať zameranie najmä na environmentálnu výchovu a technické zručnosti. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná s tým, že prihlášku je možné podať do 30. júna.



Predškolské zariadenie je pre deti vo veku od dvoch až šiestich rokov, nateraz má maximálnu kapacitu 80 miest. Poplatok podľa všeobecne záväzného nariadenia KSK je stanovený na 30 eur za dieťa na mesiac.



„Župa po prvýkrát vstupuje do oblasti predprimárneho vzdelávania. Hoci škôlka sídli v krajskom meste, poslúži aj obyvateľom viacerých obcí z okolia. Jej výhodou je strategická poloha v okrajovej časti mesta - na sídlisku Dargovských hrdinov, ktorou prechádzajú východniari dochádzajúci za prácou do Košíc,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Škôlka bude podľa neho interdisciplinárne prepájať technické zručnosti s inými oblasťami, ako sú prírodné vedy, matematika a umenie, aby deti získavali komplexné skúsenosti a naučili sa logicky chápať súvislosti. „Budova materskej školy je bezbariérová a otvorená aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ dodal Trnka.



Zrekonštruované priestory materskej školy sa podľa kraja nachádzajú v tichom prostredí a vynovené triedy budú vybavené modernými didaktickými pomôckami, ktoré podporujú prirodzenú zvedavosť a chuť experimentovať. Súčasťou areálu je vonkajšie ihrisko. Škôlkari budú mať možnosť zapojiť sa do ďalších aktivít s ohľadom na vek vrátane lyžiarskeho, plaveckého, korčuliarskeho či tanečného kurzu, programu „Hýbte sa s nami“, futbalu, orientačného behu, ekologických aktivít, umeleckej činnosti alebo výučby cudzích jazykov.



„Materská škola bude v prevádzke od 6.30 do 16.30 h. Triedy budú zmiešané, aby podporovali prirodzenú spoluprácu medzi rôznymi vekovými skupinami. Jedinečným prvkom tejto škôlky je silné zameranie na environmentálnu výchovu, ktorá podporuje lásku k prírode, zodpovednosť, empatiu a udržateľný spôsob života. Deti sa učia zážitkovo, rozvíjajú si zmysly, kritické myslenie, spoluprácu i sebavedomie,“ priblížila Dana Draganová, poverená vedením materskej školy.