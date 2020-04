Košický kraj zatiaľ neeviduje nákazu v žiadnom sociálnom zariadení

Košice 24. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) doposiaľ neeviduje pozitívny prípad nákazy novým koronavírusom v žiadnom zo svojich 13 zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Testovať chce všetkých ich klientov a zamestnancov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Ako pripomenula, v predstihu zaviedli viacero preventívnych opatrení pred šírením nákazy novým koronavírusom. „Nad rámec štátnych opatrení kraj vo svojich zariadeniach dočasne zakázal prijímať nových klientov, aby sa znížilo riziko nákazy z externého prostredia,“ povedala s tým, že v krajských zariadeniach stále platí prísny zákaz návštev. Klienti sa môžu pohybovať v malých skupinách v rámci zariadenia a jeho areálu a mimo neho nevychádzajú. Okrem iného boli pozastavené ambulantné a týždenné formy pobytu.



Všetky zariadenia majú zároveň krízový plán pre prípad výskytu nákazy - zamestnanci sa striedajú v takzvaných pracovných tímoch. „Ak sa u niekoho z jedného tímu potvrdí nový koronavírus, dokáže ho zastúpiť ďalší tím,“ uviedla. KSK tiež v uplynulých týždňoch distribuoval do každého zariadenia sociálnych služieb ochranné pomôcky pre personál aj pre klientov zariadení.



Predseda KSK Rastislav Trnka vníma testovanie zo strany štátu v osadách a netestovanie v zariadeniach sociálnych služieb kriticky. „Hoci to vnímam ako úlohu štátu, nemôžeme si dovoliť ďalej čakať, preto sa v našich župných zariadeniach budeme snažiť zabezpečiť si testovanie svojpomocne. Keďže ide o najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva, KSK aktuálne pracuje na tom, aby bolo testovaných všetkých 1800 klientov a 1200 zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb," uviedol.



Z dôvodu, že v súčasnosti KSK neposkytuje ambulantné a týždenné formy pobytu, má voľné dve sociálne zariadenia, a to Domko v Košiciach a Anima v Michalovciach. V prípade, ak by sa nákaza novým koronavírusom vyskytla v niektorom zo sociálnych zariadení KSK, tieto budovy majú slúžiť na karanténne účely.