Košický kraj chce motivovať zamestnancov sociálnych služieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nové opatrenia zahŕňajú stanovenie minimálnych príplatkov za sťaženú prácu a zmennosť.

Autor TASR
Košice 12. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zavádza komplexný motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb. Opatrenia zahŕňajú napríklad zvýšenie platov pre odborných zamestnancov v priemere o 18 percent. Podľa KSK ide o súčasť systémového riešenia akútnych problémov v oblasti sociálnych služieb. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

KSK prevádzkuje 13 zariadení sociálnych služieb, kde pracuje 1078 zamestnancov. Z toho tvorí 708 pracovníkov odborný personál vrátane zdravotných sestier, opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. „Situácia v sektore je však kritická - priemerný vek zamestnancov dosahuje 51 rokov a približne polovica má viac ako 50 rokov,“ pripomína. Za hlavný problém považuje výrazný rozdiel v platovom ohodnotení oproti zdravotníctvu, čo vedie k odchodu skúsených zamestnancov a sťažuje získavanie nových pracovníkov.

Nové opatrenia zahŕňajú stanovenie minimálnych príplatkov za sťaženú prácu a zmennosť, určenie minimálnych osobných príplatkov pre ošetrovateľský a opatrovateľský personál, ako aj možnosť individuálneho motivačného hodnotenia riaditeľmi zariadení do výšky 3,5 percenta rozpočtu na mzdy. Opatrovateľ si polepší v priemere o 200 eur mesačne, denná sestra o 275 eur a zmenová sestra o 260 eur.

„Náš kraj ako prvý na Slovensku vytvoril komplexný motivačný balík pre zamestnancov v sociálnych službách. Od polovice augusta zvyšujeme platy pre 1078 zamestnancov. Nejde len o tarify, ale o systémové riešenie s jasnými pravidlami. Ročná hodnota týchto opatrení je dva milióny eur zo zdravotných poisťovní, z ktorých sme na platy zdravotných sestier, opatrovateľov a opatrovateliek vyčlenili takmer 80 percent,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa KSK môžu uvedené opatrenia poslúžiť ako model pre ostatné samosprávne kraje.

Platové opatrenia dopĺňajú investície do infraštruktúry zariadení realizované v období 2022-2025. Cieľom je nielen stabilizovať súčasný personál, ale aj prilákať novú generáciu pracovníkov do tohto sektora. Komplexné opatrenia majú zlepšiť podmienky pre všetkých 1701 klientov zariadení sociálnych služieb KSK.
