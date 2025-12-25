< sekcia Regióny
Košický kraj zaznamenal nárast návštevníkov, v sezóne ich bolo 290.000
Autor TASR
Košice 25. decembra (TASR) - Tohtoročná turistická sezóna potvrdila, že Košický kraj je čoraz vyhľadávanejšou alternatívou pre domácich i zahraničných hostí. Počas hlavnej turistickej sezóny od mája do októbra navštívilo kraj 290.000 návštevníkov, ktorí tu strávili 620.000 nocí. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT).
„Práve v počte prenocovaní počas sezóny zaznamenal kraj medziročný nárast o 6,5 percenta, čo je dvojnásobok tempa rastu oproti predchádzajúcemu roku. Skokanom roka sa stal región Spiš, ktorý si udržal pozíciu lídra s medziročným nárastom návštevnosti o úctyhodných 19 percent,“ uviedla krajská organizácia. Dáta zároveň ukazujú pozitívny trend predlžovania sezóny a oslabovania výkyvov medzi letom a mimosezónnym obdobím.
Končiaci sa rok tak bol podľa KRT pre cestovný ruch v Košickom kraji rokom rastu a potvrdzovania pozície atraktívnej, no stále neobjavenej destinácie. Destinácia zaznamenala celoročný nárast návštevnosti, pričom sa číslami priblížila k rekordnému roku 2019. KOCR poukázala na to, že úspešne inovovala ponuku pre rodiny s deťmi, prezentovala región v zámorí a prostredníctvom grantového programu Terra Incognita pripravila pôdu na podporu nových projektov aj v budúcom roku.
Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku rok 2025 jasne ukázal, že investície do rozvoja destinácie prinášajú reálne výsledky. „V tomto tempe nepoľavíme, práve naopak. Pre rok 2026 sme prostredníctvom programu Terra Incognita vyčlenili sumu takmer 2,4 milióna eur. Tieto prostriedky pôjdu na podporu podujatí, tvorbu audiovizuálnych diel, ale predovšetkým do veľkých infraštruktúrnych projektov a ekoturizmu, ktoré zásadne zvýšia kvalitu služieb a atraktivitu nášho kraja pre budúce roky,“ uviedol Trnka.
Za významnú časť aktivít označil KRT v tomto roku prezentáciu v zahraničí. Organizácia zastupovala kraj na kľúčových veľtrhoch ako ITB Berlín, IMEX Frankfurt či Routes Europe v španielskej Seville. Úspechom bol prienik na zámorské trhy - turistická ponuka kraja zaujala napríklad v Kanade.
„Košický kraj má naďalej obrovský potenciál práve v tom, že je pre mnohých cestovateľov stále neokukanou destináciou, ktorá ponúka autenticitu, akú v masových rezortoch nenájdu. Vidíme rastúci záujem nielen z tradičných trhov ako Poľsko a Česko, ale otvárajú sa nám dvere aj do Škandinávie, Španielska či Talianska,“ priblížila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Stratégiou je podľa nej cieliť na klientelu, ktorá ocení pamiatky UNESCO, prírodné unikáty a kvalitnú gastronómiu. „Verím, že práve táto kombinácia neobjaveného s rastúcou kvalitou služieb je našou najväčšou devízou do budúcich rokov,“ dodala.
Hlavným cieľom KRT v budúcom roku bude podpora ďalších projektov z programu Terra Incognita, ktoré obohatia turistickú ponuku kraja, a intenzívna podpora podujatí generujúcich prenocovania, ktoré lákajú návštevníkov aj mimo hlavnej sezóny. Rovnako dôležité bude zviditeľňovanie Košického kraja na strategických zahraničných trhoch a pokračovanie v budovaní značky „Kraj sveta“ ako miesta, kde návštevníci nájdu autenticitu a zážitky, ktoré inde nezažijú.
