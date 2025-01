Košický kraj zrealizoval investičné projekty takmer za 32 miliónov eur

Košice 9. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, že minulý rok napriek výpadkom v príjmoch vynaložil na investičné projekty takmer 31,9 milióna eur. Najviac finančných prostriedkov išlo do cestnej infraštruktúry, na rekonštrukciu ciest a mostov kraj vynaložil viac ako 18 miliónov eur.



Okrem vlastných zdrojov čerpal finančné prostriedky aj z Integrovaného regionálneho operačného programu, grantov EHP a Nórska, Európskych štrukturálnych a investičných fondov či zo štátneho rozpočtu.



Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, kraj vlani úspešne zrealizoval a ukončil 62 projektov. "Finančne najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty medzi Bohdanovcami a Herľanmi. Projekt, ktorý bol rozdelený do dvoch etáp, si vyžiadal dokopy viac ako desať miliónov eur," povedal.



Projekty zahŕňali aj krajské stredné školy. Na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) technickej v Spišskej Novej Vsi realizovali vodozádržné opatrenia vrátane vegetačnej strechy. V rámci ďalších zelených projektov išlo o otvorenie najväčšieho audiovizuálneho envirocentra na východe - KlimaParku Kysak či opatrenia na podporu biodiverzity v lesoch v okolí Gelnice.



V oblasti kultúry bola podľa KSK najvýznamnejším projektom rekonštrukcia Kúrie Zuzana v Letohrádku Dardanely, ktorý spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, alebo projekt Intercastles, v rámci ktorého zrevitalizovali areál a oplotenie v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove.



Realizácia investičných projektov bude pokračovať aj v novom roku. "Aktuálne máme rozpracovaných takmer 140 projektov rôzneho charakteru, v procese hodnotenia pre získanie externých zdrojov je viac ako 60 projektov. Ide o projekty v celkovej výške viac ako 61 miliónov eur, pričom najviac finančných prostriedkov je alokovaných v školstve," oznámil Trnka.



V pláne je zlepšenie kvality odborného vzdelávania na viacerých krajských školách, zníženie energetickej náročnosti budov, inovácie odborných učební či príprava technologického kampusu. Chystá sa tiež dlhoočakávaná rekonštrukcia mosta cez vodnú nádrž Ružín pred Jaklovcami alebo výstavba cyklotrás pri Družstevnej pri Hornáde a Zalužiciach. "Kraj bude pokračovať aj v príprave projektu Vodíkového údolia či rekonštrukcii Miklušovej väznice. Župa bude pokračovať v realizácii projektov týkajúcich sa životného prostredia aj cestovného ruchu, časť projektov sa týka aj inovácií, energetiky či IT," uviedol Úrad KSK. Okrem Integrovanej územnej stratégie, vlastných zdrojov či prostriedkov z programov cezhraničnej spolupráce ich bude kraj financovať aj z plánu obnovy a iných európskych fondov.