Košický kraj zrekonštruoval cestu medzi Moldavou a Jasovom

Košice 29. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v decembri ukončil rekonštrukciu cesty druhej triedy medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom v okrese Košice-okolie v dĺžke takmer osem kilometrov. Okrem vozovky prešli opravou aj autobusové zastávky, priepusty a záchytné zariadenia. Rekonštrukcia stála viac ako milión eur, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Druhá etapa rekonštrukcie, ktorá zahŕňa úsek medzi Jasovom a Malou Idou, by mala byť dokončená do konca budúceho roka. Projekt financuje kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celkové náklady by mali predstavovať 3,2 milióna eur.



"Tento projekt rekonštrukcie je najväčším, aký v tomto období realizujeme v okrese Košice-okolie, týka sa siedmich obcí a mesta. Je pre nás dôležitý aj preto, že v tomto regióne je v rámci kraja najhorší stav ciest," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Najväčším problémom v rámci prvej etapy rekonštrukcie bola vozovka, ktorá bola na mnohých miestach poklesnutá alebo mala poškodené podložie. V rámci prác preto lokálne opravili aj podložie a upravili krajnice. Projekt zahŕňal aj opravu priepustov a obnovu záchytných zariadení. Obyvatelia sa môžu tešiť aj zo zrekonštruovaných autobusových zastávok, doplnených nástupíšť, chodníkov a priechodov pre chodcov s osvetlením. Celkovo prešli rekonštrukciou tri autobusové zastávky, a to v Jasove a v časti obce Debraď – Hatiny. Realizáciou projektu sa tak podľa kraja zvýšila bezpečnosť a komfort vodičov aj chodcov. Prvá etapa si vyžiadala náklady 1.060.000 eur.



"Posledných päť mesiacov boli na tomto úseku dočasné dopravné obmedzenia, odmenou pre vodičov je kompletne zrekonštruovaná vozovka. V tomto roku sme začali aj s druhou etapou, ktorá je však technicky náročnejšia. V rámci nej prechádzajú rekonštrukciou tri mosty a križovatka v Malej Ide je prebudovaná na kruhový objazd. S prácami v okrese Košice-okolie preto nekončíme, pokračovať budú v budúcom roku," konštatoval Trnka.