Košický kraj zrekonštruoval most pred obcou Ďurkov
Autor TASR,aktualizované
Ďurkov 25. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruoval most M5726 cez Svinický potok pred obcou Ďurkov v okrese Košice-okolie, slávnostne ho otvorili v utorok. Práce stáli takmer 430.000 eur a trvali približne štyri mesiace.
Ako KSK uvádza na svojej webovej stránke, jednopoľový most bol vo veľmi zlom stave. Vozovka vykazovala poruchy, ako trhliny, rozpad krytu a výtlky. Betón ríms bol zvetraný a oceľové zábradlie, ako aj betonárska výstuž nosnej konštrukcie boli napadnuté koróziou. Na oporách sa nachádzali praskliny, betón sa odlupoval a dochádzalo k jeho degradácii. Okrem iného boli tiež podmyté základy a v zlom stave boli aj mostné krídla.
Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že most slúžil obyvateľom od roku 1961 a vyžadoval si nevyhnutnú rekonštrukciu. „Ide o frekventovaný úsek, ktorý využívajú nielen obyvatelia Ďurkova, ale aj priľahlých obcí, ktorí smerujú denne do Košíc. Snažíme sa zabezpečiť bezpečnú a kvalitnú infraštruktúru pre všetkých,“ uviedol.
Pripomenul, že KSK má v správe 660 mostov, pričom rekonštrukciu si vyžaduje viac ako 350 z nich. Podľa neho by na ich opravu potrebovali okolo pol miliardy eur. „Rekonštruovať mosty je náročné, ale som rád, že sa nám to darí aspoň týmto tempom,“ dodal.
Komplexnú rekonštrukciu mosta pred Ďurkovom mala na starosti firma Globaltech Slovakia. „Spočívala hlavne v zosilnení nosnej konštrukcie,“ uviedol za zhotoviteľa Marek Popovič. Práce zahŕňali aj odstránenie zvetraných častí ríms, sanáciu spodnej stavby či injektáž trhlín. Okrem iného pribudla tiež nová vozovka a rímsa, opravili hydroizoláciu a osadili nové zábranné zvodidlo. Úpravou prešli i koryto a svahy potoka pod mostom a v jeho okolí. Popovič verí, že most vydrží v danom stave aspoň 50 rokov.
