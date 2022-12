Košický kraj: Zrekonštruovaný most v Sečovciach už slúži motoristom

Košice 28. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) po siedmich mesiacoch ukončil v Sečovciach komplexnú rekonštrukciu mosta cez miestny potok Trnávka na Širokej ulici. Pre motoristov aj peších je otvorený od 22. decembra. Informoval o tom v stredu hovorca KSK Michal Hudák.



Nový most má rovnaké priestorové usporiadanie ako pôvodný. "Zhotoviteľ vybudoval novú nosnú konštrukciu zo železobetónu, odvodnenie, izoláciu, novú vozovku mosta a pribudli aj bezpečnostné zariadenia vrátane zvodidiel a zábradlí. Práce za 418.000 eur realizovala župa z vlastného rozpočtu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Rekonštrukcia tiež zahŕňala úpravu cesty a preložku plynového potrubia a telekomunikačného kábla. Po ukončení zimnej údržby sú ešte naplánované dokončovacie práce na spodnej stavbe, avšak nebudú mať vplyv na dopravu.



"Tento 54-ročný most sa nachádzal vo veľmi zlom technickom stave. Z tohto dôvodu na ňom bola už v minulosti znížená rýchlosť a zaťažiteľnosť z 24 na 12 ton a doprava bola vedená len v jednom pruhu. Jeho nosnú konštrukciu tvorilo 12 nosníkov typu Vloššák so značným poškodením," konštatoval Trnka.



Cesta III/3654, ktorá sa nachádza v intraviláne mesta Sečovce a spája Ulicu Dargovských hrdinov s Ulicou SNP, bola od 1. júna uzatvorená. Na moste bola narušená hydroizolácia, v dôsledku čoho dochádzalo k zatekaniu a korózii nosnej konštrukcie, vzniku trhlín a k porušeniu výstuže mosta. Rekonštrukcia mosta zahŕňala jeho zbúranie a vybudovanie nového. Pôvodný most postavený v roku 1968 mal voľnú šírku 12 metrov, dva obojstranné chodníky šírky 2,6 metra a dĺžku premostenia 17,5 metra. Z pôvodného mosta ostali zachované len základy a časti driekov opôr.