Košický kraj zriadil transparentný účet pre pomoc vojnovým utečencom

Na snímke z 8. marca 2022 utečenci v Košiciach na kúpalisku Červená hviezda v centre pre utečencov z Ukrajiny. Foto: TASR - František Iván

Na snímke utečenci na kúpalisku Červená hviezda v centre pre utečencov z Ukrajiny. Košice, 8. marca 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 9. marca (TASR) – Nadácia Košického samosprávneho kraja (KSK) zriadila transparentný účet pre pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Vzhľadom na nápor na ubytovacie kapacity v Košiciach KSK zároveň otvoril ďalšie dve núdzové zariadenia pre utečencov, a to na Gemerskej a Polárnej ulici, čím vzniklo ďalších približne 100 miest. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Ľubovoľnú sumu do zbierky môžu venovať jednotlivci aj organizácie.uviedol Úrad KSK.Kraj takéto bývanie zriadil v stredoškolských internátoch, turistických ubytovniach, telocvičniach krajských stredných škôl či v priestoroch školy v prírode. Ich kapacita je aktuálne viac ako 900 miest.informovala Terezková. KSK preto vyčlenil pre ľudí utekajúcich pred vojnou ďalšie dve telocvične s kapacitou takmer 100 miest, ktoré patria pod Strednú odbornú školu (SOŠ) beauty služieb a Obchodnú akadémiu (OA) na Polárnej ulici v Košiciach.Od vypuknutia vojny na Ukrajine ubytoval kraj v dočasných zariadeniach viac ako 1400 ľudí. Pred ubytovaním majú k dispozícii možnosť testovania na COVID-19.Informácie o pomoci utečencom nájdu záujemcovia na webstránke nadaciaksk.sk v sekcii Pomôžme spolu ľuďom z Ukrajiny. Zahŕňa aj aktuálny zoznam potrebných vecí, ktoré môžu priniesť do skladu humanitárnej pomoci v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra na Ostrovského 1 v Košiciach.