Košický kraj zvýši tempo očkovania

Košice 28. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chce zvýšiť tempo očkovania východniarov, v máji bude očkovať takmer každý deň v týždni. Zároveň otvorí svoj tretie veľkokapacitné očkovacie centrum, a to v priestoroch Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



KSK bude očkovať buď vo veľkokapacitných očkovacích centrách alebo prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Ako pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka, očkujú všetkými registrovanými vakcínami, teda AstraZenecou, Modernou aj Pfizerom. V sobotu (24. 4.) otvorili nové vakcinačné centrum v Michalovciach, kde za prvý deň zaočkovali približne 1000 Zemplínčanov.



„Od začiatku spustenia očkovacích centier sme podali vakcínu takmer 53.000 ľudí, niektorí už začínajú prichádzať na druhú dávku vakcíny AstraZeneca. V očkovacom centre v Košiciach pribudne najnovšie aj vakcína od výrobcu Pfizer,“ povedal s tým, že vítajú povolenie registrácie na očkovanie prostredníctvom čakárne pre ľudí nad 16 rokov. „Po otvorení registrácie bez vekového obmedzenia sme volali dlhodobo. Tejto zmene prispôsobujeme aj chod našich očkovacích centier a mobilnej očkovacej služby, naše očkovacie tímy budú fungovať takmer nepretržite,“ dodal.



KSK plánuje najbližšie vakcinovať v piatok (30. 4.) vo veľkokapacitnom centre v Košiciach, a to AstraZenecou. Cez víkend (1. - 2. 5.) tu budú po prvýkrát očkovať Pfizerom. Opäť otvoria aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Michalovciach, kde budú v sobotu očkovať AstraZenecou.



Rezort zdravotníctva tiež požiadali o otvorenie čakárne do tretieho očkovacieho centra, ktoré plánujú spustiť v Spišskej Novej Vsi. Čakáreň by mala byť otvorená do konca týždňa, prvých Spišiakov plánuje KSK zaočkovať v sobotu 8. mája, a to vakcínou od Moderny.