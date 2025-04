Košický krajský súd potvrdil neplatnosť výpovede ekonómke záchranky

Košice 29. apríla (TASR) - Košický krajský súd právoplatne zrušil výpoveď ekonómky Márie Koránovej, ktorá ju dostala od košickej záchranky. Dostať ju mala z dôvodu, že v minulosti upozornila na neefektívny prenájom sanitiek. Informáciu o rozhodnutí pre TASR potvrdila hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Na verdikt upozornila nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorej ide o historicky prelomový rozsudok.



Krajský súd v Košiciach rozhodol v spore 25. marca. „Potvrdil rozsudok Mestského súdu Košice zo dňa 24. mája 2024 vo výroku I, ktorým určil, že výpoveď zo strany žalovaného z 26. októbra 2021, doručená žalobkyni 8. novembra 2021, je neplatná a pracovný pomer žalobkyne naďalej trvá,“ spresnila Pančurová.



Koránová sa tak po štyroch rokoch môže vrátiť do svojho zamestnania. Rozsudok vníma ako verdikt spravodlivosti, ale aj ako zadosťučinenie a povzbudenie v boji proti korupcii. „Mám tiež radosť z toho, koľkým ďalším oznamovateľom na Slovensku priniesol tento rozsudok nádej a podporu v súdnych konaniach,“ uviedla.



Podľa právnika Stanislava Ďuricu, ktorý ju v spore zastupoval, dosiahli historicky prelomový úspech v podobe prvého právoplatného rozhodnutia vo veci samej pri ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti.



Rozsudok víta aj nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej môže byť precedensom pre ďalšie podobné prípady. „Rozhodnutie súdu je veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí bojujú za spravodlivosť vo verejných inštitúciách. Pani Koránová ukázala odvahu a dnes vidíme, že to malo zmysel. Je to dôkaz, že spravodlivosť na Slovensku stále existuje, aj keď si na ňu musíme niekedy počkať roky,“ povedala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



Uvedené informácie sa košická záchranka podľa jej terajšieho riaditeľa Vladimíra Hosu dozvedela sprostredkovane v utorok. „K danej veci sa vyjadríme po doručení právoplatného rozhodnutia súdu,“ uviedol pre TASR.



Prípad Koránovej siaha do roku 2017, keď Záchranná služba Košice (ZSKE) vyhlásila zákazku na prenájom sanitiek. Koránová ako ekonómka záchranky upozorňovala na viaceré riziká v tendri. Napriek tomu bola zákazka podpísaná, preto sa v roku 2019 obrátila na políciu. Aj keď následne získala status chráneného oznamovateľa, v lete 2021 dostala výpoveď.