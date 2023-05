Košický kraj:Tohtoročná úroda z agrokruhov je už v školských jedálňach

Košice 27. mája (TASR) - Prvá tohtoročná úroda z agrokruhov Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku v okrese Trebišov je už v školských jedálňach. Škola bude vypestovanú zeleninu, tak ako vlani, distribuovať celkovo do piatich stredoškolských jedální a štyroch zariadení sociálnych služieb v kraji. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke.



Študenti po zime pripravili polia, ošetrili mechanizmy a do pôdy pridali kompost a slamu pre jej zúrodnenie. Spolu s pedagógmi v rámci systému Agrokruh vysadili a vysiali napríklad hrášok, hlávkový šalát, fazuľu, cviklu, mrkvu, zeler či cibuľu. Pribudnúť má aj tekvica hokaido, paradajky, paprika i cukety.



Školská farma sa musela prispôsobiť zmenám klímy a po vlaňajšom extrémnom suchu tento rok zaobstarali dve nové a výkonnejšie čerpadlá, ktoré budú zabezpečovať zalievanie jednotlivých agrokruhov. V tomto období prebieha certifikácia zariadenia za účelom zabezpečenia jeho bezpečnej prevádzky aj žiakmi školy a nielen vyškolenými zamestnancami.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa študenti učia reagovať na striedanie sucha s búrkami a mnohé nepredvídateľné okolnosti pri prevádzkovaní školskej farmy. "Doslova vychytali muchy a prvé plodiny tohtoročnej úrody - šalát a cibuľa sú už na tanieroch študentov gymnázia, hotelovej akadémie aj strednej odbornej školy v Košiciach,“ uviedol.



Riaditeľka školy Silvia Sakáčová informovala, že po náročnom období kontrol a úsilia aktuálne čakajú na výsledky žiadosti o udelenie certifikátu BIO kvality. "Znamená to, že plodiny z našej farmy už budú môcť používať označenie bio zeleniny. Verím, že dvojročný prechod z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo prinesie dobré správy," povedala.



Pripomenula, že modelová školská farma nie je založená za účelom tvorby zisku, ale cieľom je naučiť žiakov postupy v praxi, aby boli úspešní vo svojej profesii.