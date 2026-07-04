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Košický Luník IX má slabú účasť, ale väčšiu ako minulé referendum
Už pred 14.00 h tam však účasť bola vyššia ako pri predchádzajúcom referende v roku 2023.
Autor TASR
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Košice 4. júla (TASR) - Veľmi nízka účasť podľa očakávaní sprevádza sobotňajšie celoštátne referendum na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Už pred 14.00 h tam však účasť bola vyššia ako pri predchádzajúcom referende v roku 2023. TASR to potvrdila podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 2 Jarmila Vaňová.
V tejto košickej mestskej časti sú zriadené dva volebné okrsky s celkovým počtom 5001 oprávnených voličov. Hlasovanie prebieha pokojne v priestoroch komunitného centra v dvoch volebných miestnostiach, ktoré sú väčšinu času bez voličov.
„Fungujeme tak, ako sa má, otvorili sme miestnosti ráno o 7.00 h. Ľudia sporadicky prichádzajú, nie je to vysoká účasť, ale na Luník IX pomerne zatiaľ dobrá. Nezaznamenali sme žiadne výnimočné situácie, spomeniem len to, že záujem hlasovať mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú tu trvalý pobyt a nemali hlasovací preukaz, tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie,“ priblížila Vaňová.
Mnohí zo zapísaných voličov s trvalým pobytom na Luníku IX žijú podľa nej v zahraničí alebo v iných miestach na Slovensku. Žiadosť o hlasovanie do prenosných volebných schránok okrskové komisie zatiaľ nezaznamenali.
Mestská časť Luník IX je s výnimkou komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. V predchádzajúcom referende z 21. januára 2023, ktoré sa týkalo zmeny ústavy a možnosti skrátenia volebného obdobia, tam hlasovalo len sedem ľudí, čo znamenalo účasť na úrovni 0,14 percenta.
Občania v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
V tejto košickej mestskej časti sú zriadené dva volebné okrsky s celkovým počtom 5001 oprávnených voličov. Hlasovanie prebieha pokojne v priestoroch komunitného centra v dvoch volebných miestnostiach, ktoré sú väčšinu času bez voličov.
„Fungujeme tak, ako sa má, otvorili sme miestnosti ráno o 7.00 h. Ľudia sporadicky prichádzajú, nie je to vysoká účasť, ale na Luník IX pomerne zatiaľ dobrá. Nezaznamenali sme žiadne výnimočné situácie, spomeniem len to, že záujem hlasovať mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú tu trvalý pobyt a nemali hlasovací preukaz, tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie,“ priblížila Vaňová.
Mnohí zo zapísaných voličov s trvalým pobytom na Luníku IX žijú podľa nej v zahraničí alebo v iných miestach na Slovensku. Žiadosť o hlasovanie do prenosných volebných schránok okrskové komisie zatiaľ nezaznamenali.
Mestská časť Luník IX je s výnimkou komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. V predchádzajúcom referende z 21. januára 2023, ktoré sa týkalo zmeny ústavy a možnosti skrátenia volebného obdobia, tam hlasovalo len sedem ľudí, čo znamenalo účasť na úrovni 0,14 percenta.
Občania v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.