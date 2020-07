Košický magistrát opäť funguje bez obmedzení

Košice 7. júla (TASR) – Verejnosť môže od dnes vybavovať úradné záležitosti v priestoroch košického magistrátu bez obmedzení. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti s tým, že hrozba v súvislosti s pohybom osoby nakazenej novým koronavírusom v budove pominula.



Ako pre TASR doplnil hovorca mesta Vladimír Fabian, svoje požiadavky možno vybaviť už aj priamo na jednotlivých referátoch. „V budove naďalej platia sprísnené hygienické opatrenia, napríklad povinnosť nosiť rúško či dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy,“ dodal.



Na základe odporúčaní regionálneho úradu verejného zdravotníctva a epidemiologického šetrenia mala verejnosť počas uplynulých dvoch týždňov zakázaný prístup do kancelárií magistrátu s výnimkou prízemia. Stránky tak bolo možné vybaviť len v priestoroch kancelárie prvého kontaktu.



„Dôvody boli preventívne – v budove sa pohybovala osoba pozitívne testovaná na COVID-19. Akákoľvek hrozba je už však zažehnaná,“ pripomína mesto.



Ako predtým informovalo, v súvislosti s pohybom uvedenej osoby nastúpilo do povinnej karantény 38 osôb vrátane zamestnancov magistrátu. Niekoľko desiatok ľudí tiež zostalo doma v dobrovoľnej karanténe. Zároveň odložili aj rokovanie mestského zastupiteľstva.