Košický magistrát pre občanov od piatka uzatvoria

Košice 18. novembra (TASR) - Košický magistrát na Triede SNP bude od piatka (19. 11.) až do odvolania pre občanov uzatvorený. Dôvodom je nepriaznivý vývoj situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Platí to aj pre kanceláriu prvého kontaktu, nebude umožnené ani platenie v pokladniciach (samoobslužný kiosk zostáva v prevádzke), či overovanie listín," uvádza mesto.



Okrem zamestnancov bude vstup na magistrát umožnený len tým ľuďom, ktorí potrebujú ísť do podateľne, alebo musia podpísať príkazné zmluvy potrebné na adopciu chodníkov. Na magistrát sa dostanú tiež nájomníci prevádzok v jeho priestoroch a ich zákazníci, ako aj posudkoví lekári. Umožnené im to bude v čase medzi 8.00 a 15.30 h, kedy pre nich bude k dispozícii hlavný vchod. Bočný vchod od parkoviska môžu využívať iba zamestnanci vo vyhradenom čase.



Mesto pripomína, že každý zamestnanec alebo návštevník magistrátu musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.