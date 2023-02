Košický magistrát spustil systém online objednávania sa

Košice 8. februára (TASR) - Mesto Košice v týchto dňoch spustilo do ostrej prevádzky systém online objednávania sa na pracoviská kancelárie prvého kontaktu. Na výber je päť služieb – osvedčovanie, miestne dane, komunálny odpad, parkovanie a pokladnica. Informuje o tom na svojej webovej stránke, kde je na objednávanie sa k dispozícii online formulár. Nový systém má zvýšiť komfort a skrátiť čakanie na magistráte.



"Časy, ktoré si môžu ľudia vybrať, sú v polhodinovom intervale. Po objednaní dostanú potvrdzujúci e-mail s PIN kódom a informáciou, aby sa dostavili na magistrát na Triede SNP 15 minút pred časom, na ktorý sa objednali," uvádza s tým, že občan musí po príchode svoj PIN kód zadať cez samoobslužný kiosk v sekcii objednaný klient. Následne dostane lístok s poradovým číslom a systém ho zaradí hneď za klienta, ktorý je práve pri okienku.



Pripomína, že služby magistrátu je naďalej možné využívať aj osobne. Všetci tí, ktorí sa vopred neobjednali na konkrétny čas, budú vybavení v polhodinovom intervale medzi objednanými občanmi.



Magistrát navštívi z dôvodu vybavovania rôznej agendy zhruba od 100 do 200 ľudí denne. Uplynulý mesiac, keď sa podávali priznania k miestnym daniam, to bolo počas niektorých dní 400 osôb.



Zefektívnenie a skrátenie vybavovania úradných záležitostí na magistráte priniesol podľa mesta Košice už samotný elektronický vyvolávací systém, ktorý funguje od júla 2021. "Po príchode na magistrát si v samoobslužnom kiosku každý zvolí službu, ktorú chce využiť. Dostane lístok s poradovým číslom a počká si, kým sa jeho číslo zobrazí na monitore," dodáva.