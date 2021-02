Košický okresný súd prerušil väzenie D. Borženského

Košice 19. februára (TASR) – Okresný súd Košice II v piatok rozhodol o prerušení výkonu odňatia slobody pre Dušana Borženského na jeden rok, a to vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav. Uznesenie súdu nie je právoplatné, prokurátor proti nemu podal sťažnosť. O jeho dočasnom prepustení na slobodu bude opäť rozhodovať krajský súd (KS).



Borženský, v minulosti označovaný za bosa košického podsvetia, si odpykáva 23-ročný trest za spolupáchateľstvo v prípade troch vrážd. Za mrežami strávil približne 20 rokov.



Z dôvodu onkologického ochorenia je v súčasnosti hospitalizovaný v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, umiestnený je v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava. Ako uviedla predsedníčka senátu, jeho zdravotný stav je zlý. „Liečba síce je zabezpečovaná v oblasti biologických potrieb odsúdeného, avšak v sociálnej oblasti a oblasti psychologického poradenstva a duchovných potrieb nie je poskytovaná v prostredí, v ktorom sa Borženský nachádza,“ povedala. Pripomenula, že konanie trvá rok a zatiaľ sa k právoplatnému rozhodnutiu nedospelo.



Verejnosť bola z pojednávania vylúčená, a to vzhľadom na citlivé informácie o zdravotnom stave, ako aj nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Podľa predsedníčky senátu bolo piatkové dokazovanie doplnené aj o lekárske správy. „Klient zomiera a každé predlžovanie tohto jeho stavu vo väznici považujem za neľudské, nehumánne a porušujúce jeho základné práva,“ povedal obhajca Borženského Tibor Bacsó.



S návrhom na prerušenie väzenia na účely jeho liečby prišlo občianske združenie (OZ) Maják nádeje, s ktorým Borženský spolupracuje. Okresný súd sa s tým stotožnil v marci minulého roka, o mesiac na to však krajský súd rozhodnutie o ročnom prerušení výkonu odňatia slobody pre Borženského zrušil. Odsúdený, známy pod prezývkou Borža, sa k žiadosti OZ pripojil začiatkom tohto roka.



O podmienečné prepustenie z väzenia v minulosti žiadal aj samotný Borženský. Ako Bacsó potvrdil, takúto žiadosť najnovšie podal v mieste aktuálneho výkonu trestu. „Je tam nariadený termín verejného zasadnutia, no v danom štádiu jeho zdravotného stavu si dovolím tvrdiť, že sú dôležité už ani nie mesiace, ale dni,“ dodal.



Borženského odsúdili za spoluúčasť na vraždách Jána Kromku a Karola Kolárika. Priznal sa k objednávke vraždy kosovského Albánca Fadila Pasjaču z roku 2000, pričom uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).