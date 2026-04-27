< sekcia Regióny
Košický podporí projekty na rozvoj turizmu na Zemplínskej šírave
Výzva je určená výhradne na projekty, ktoré sú súčasťou balíka aktivít schválených v memorande.
Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s organizáciou Košice Región Turizmus (KRT) vyhlásili v rámci programu Terra Incognita cielenú výzvu na podporu infraštruktúry a turizmu pri Zemplínskej šírave. Na projekty vyčlenili celkovo 400.000 eur. Ako informovali z KRT, výzva nadväzuje na nedávno podpísané memorandum o spolupráci na rozvoji lokality.
Výzva je určená výhradne na projekty, ktoré sú súčasťou balíka aktivít schválených v memorande. Podľa kraja má takáto previazanosť zabezpečiť, aby investície smerovali koordinovane do revitalizácie pobrežia, zlepšenia mobility a skvalitnenia služieb pre návštevníkov i miestnych obyvateľov.
Žiadosti o podporu je možné podávať do 5. mája. Jednotlivé projekty môžu získať podporu od 10.000 až do 100.000 eur. „Chceme podporiť reálne a hmatateľné zmeny, od nových prístavísk až po ekologické riešenia v doprave,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projekty majú byť realizované najneskôr do konca októbra 2027.
Podpora sa má týkať viacerých typov infraštruktúrnych projektov. Okrem promenád, cyklotrás či verejných pláží môžu žiadatelia predkladať aj projekty zamerané na budovanie prístavísk pre vodnú dopravu, modernizáciu kempingov, ekologické kyvadlové linky alebo výstavbu technického zázemia a sociálnych zariadení v rekreačných strediskách. Priestor dostanú aj prvky zážitkového turizmu, napríklad vyhliadky, lesné sauny či vodné atrakcie.
Podľa výkonnej riaditeľky KRT Lenky Vargovej Jurkovej má výzva podporiť budovanie bezpečnej a prepojenej turistickej destinácie. „Chceme, aby návštevník cítil zmenu v kvalite hneď pri vstupe do strediska, či už cez lepšiu orientáciu, kvalitné cyklochodníky alebo modernú dopravu. Je to pre nás príležitosť ukázať, že ekologicky zodpovedný prístup a atraktívny cestovný ruch môžu kráčať ruka v ruke a vytvárať miesto, kam sa budú ľudia radi vracať počas celého roka,“ zdôraznila Jurková.
Výzva je určená výhradne na projekty, ktoré sú súčasťou balíka aktivít schválených v memorande. Podľa kraja má takáto previazanosť zabezpečiť, aby investície smerovali koordinovane do revitalizácie pobrežia, zlepšenia mobility a skvalitnenia služieb pre návštevníkov i miestnych obyvateľov.
Žiadosti o podporu je možné podávať do 5. mája. Jednotlivé projekty môžu získať podporu od 10.000 až do 100.000 eur. „Chceme podporiť reálne a hmatateľné zmeny, od nových prístavísk až po ekologické riešenia v doprave,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Projekty majú byť realizované najneskôr do konca októbra 2027.
Podpora sa má týkať viacerých typov infraštruktúrnych projektov. Okrem promenád, cyklotrás či verejných pláží môžu žiadatelia predkladať aj projekty zamerané na budovanie prístavísk pre vodnú dopravu, modernizáciu kempingov, ekologické kyvadlové linky alebo výstavbu technického zázemia a sociálnych zariadení v rekreačných strediskách. Priestor dostanú aj prvky zážitkového turizmu, napríklad vyhliadky, lesné sauny či vodné atrakcie.
Podľa výkonnej riaditeľky KRT Lenky Vargovej Jurkovej má výzva podporiť budovanie bezpečnej a prepojenej turistickej destinácie. „Chceme, aby návštevník cítil zmenu v kvalite hneď pri vstupe do strediska, či už cez lepšiu orientáciu, kvalitné cyklochodníky alebo modernú dopravu. Je to pre nás príležitosť ukázať, že ekologicky zodpovedný prístup a atraktívny cestovný ruch môžu kráčať ruka v ruke a vytvárať miesto, kam sa budú ľudia radi vracať počas celého roka,“ zdôraznila Jurková.