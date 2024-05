Košický primátor neodobril rozpočet na tento rok

Košice 28. mája (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nepodpísal uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo (MsZ) v polovici mája schválilo rozpočet na tento rok a ktorým mu zároveň obmedzilo právomoc nakladania s peniazmi z rozpočtu. Vyplýva to zo zoznamu uznesení, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta. O rozpočte chce opäť rokovať na mimoriadnom zasadnutí MsZ vo štvrtok (30. 5.).



Polaček nepodpísanie uznesenia zdôvodnil tým, že pozmeňovacím návrhom bolo schválených 28 zmien oproti pôvodnému návrhu rozpočtu. Podľa neho významným spôsobom zasahujú do niektorých samosprávnych funkcií a podstatne obmedzia alebo úplne pozastavia ich plnenie. "V niektorých prípadoch dokonca predstavujú aj porušenie zákonných povinností mesta. Ide predovšetkým o zníženie výdavkov v niektorých aktivitách, ktoré boli schválené na úkor zvýšenia iných výdavkov, pričom časť týchto zvýšených výdavkov je nad rámec zákonných povinností mesta a nie sú z pohľadu mesta nevyhnutné," uviedol.



Podpísaním uznesenia by podľa primátora došlo napríklad k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách, o obecnom zriadení, či odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. "Uvedené uznesenie je v rozpore s verejným záujmom a zároveň ekonomicky nevýhodné, keďže obmedzuje plnenie niektorých samosprávnych pôsobností a nebola preukázaná účelnosť a efektívnosť časti schválených finančných prostriedkov," tvrdí.



Košické MsZ schválilo tohtoročný rozpočet 15. mája. Poslanci do neho zahrnuli napríklad doplatenie podielových daní za rok 2023 vo výške 1,4 milióna eur aj 600.000 eur na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov. Naopak, výdavky znížili zoologickej záhrade či príspevkovej organizácii mesta K13-Košické kultúrne centrá. V rámci správy magistrátu znížili položku mzdy o 600.000 eur. Ubrali aj v oblasti správy a prevádzky športovej infraštruktúry, právnych služieb, údržby výpočtovej techniky, poistného či propagácie mesta. Primátorovi zároveň znížili kompetenciu presúvať finančné prostriedky v rámci rozpočtu, a to do výšky 500.000 eur ročne.



Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu, čo je najdlhšie v histórii tejto samosprávy.