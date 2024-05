Košický primátor neodobril uznesenie o petícii za vybudovanie chodníka

Košice 29. mája (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva týkajúce sa petície za vybudovanie, respektíve dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna. Zdôvodňuje to tým, že mesto pripravuje projektovú dokumentáciu (PD), ktorá bude riešiť komplexnú rekonštrukciu ulice. Petičiari rozhodnutie primátora rešpektujú, no sú mierne sklamaní. S komplexným riešením však súhlasia.



Poslanci v polovici mája uznesením vzali petíciu na vedomie a primátora požiadali, aby zabezpečil vypracovanie PD za účelom vybudovania chodníka a vyčlenil na ňu peniaze.



Podľa Polačeka mesto chystá PD, ktorá bude riešiť komplexnú rekonštrukciu ulice vrátane odvodnenia, posúdenia a návrhu križovatiek, verejného osvetlenia, rekonštrukcie nástupíšť autobusových zastávok, mostného objektu a návrhu chodníkov pre chodcov a cyklistov spolu s bezbariérovou úpravou všetkých prejazdov a s prvkami pre nevidiacich. Súčasťou projektového návrhu chodníkov je tiež vedenie pešej komunikácie po oboch stranách Ukrajinskej ulice, čo podľa jeho slov zahŕňa aj úseky požadované v petícii.



"Príprava PD len pre vybudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v požadovanom úseku je nesystémové riešenie z pohľadu následnej rekonštrukcie celého uličného priestoru," uviedol primátor v zdôvodnení nepodpísania uznesenia, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta. Argumentuje aj tým, že mesto rieši uvedenú problematiku v rámci návrhu programového rozpočtu na roky 2024 - 2026, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na PD v rámci projektu "KE, Rekonštrukcia cesty II/552 - Ukrajinská cesta", pričom jej súčasťou bude aj vybudovanie chodníka.



Organizátor petície Lukáš Kunca verí, že plánované projekty budú lepšie komunikované, keďže pri zostavovaní petície vychádzali z verejne dostupných zdrojov a informácií poskytnutých mestom.



Zároveň podľa neho nemožno súhlasiť s odôvodnením nepodpísania uznesenia. "Nijako sa v ňom nekonkretizuje úsek, ktorý má byť riešený. Práve naopak, je koncipované tak, aby umožnilo odborným referátom mesta riešiť situáciu čo najefektívnejšie," povedal s tým, že ak bude riešenie chodníka súčasťou PD v rámci uvedeného projektu, tak to uvítajú. "Určite súhlasíme s komplexným riešením," dodal Kunca pre TASR.



Petíciu za vybudovanie, respektíve dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici podporilo dokopy 1375 ľudí, z toho 254 osôb neuviedlo adresu trvalého pobytu. Podľa petičiarov je problematická časť v úseku čerpacia stanica - Pollova ulica a od Goldírovej po Urbársku, respektíve Východnú ulicu. V časti je provizórny chodník, ktorý je v havarijnom stave a nezodpovedná bezbariérovosti, a v ďalšej chodník absentuje úplne aj napriek zvýšenému počtu chodcov.