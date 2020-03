Košický primátor nepodpísal vymenovanie V. Padyšáka za šéfa DPMK

Košice 3. marca (TASR) – Košický primátor Jaroslav Polaček nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ), na základe ktorého by sa mal stať generálnym riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimír Padyšák. Ako povedal, vo výberovom konaní neuspel. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Opakované výberové konanie vyhral Jozef Oberuč, poslanci na februárom MsZ jeho nomináciu neschválili. Dozorná rada DPMK svoje odporúčanie argumentovala tým, že výberové konanie nebolo transparentné a kandidáti nemali rovnosť šancí na úspech. Väčšina poslancov sa stotožnila s návrhom, aby vo funkcii pokračoval poverený riaditeľ Padyšák.



„Naďalej trvám na tom, že vyhrávať majú tí najlepší. Pán Padyšák však v transparentnom výberovom konaní neuspel,“ povedal Polaček. Podľa neho výberové konanie spochybnila skupina poslancov až po tom, ako boli zverejnené výsledky. „Jediné, čo bolo na výberovom konaní netransparentné, je zvolenie Vladimíra Padyšáka v rozpore s hodnotami, na ktorých sme sa na začiatku volebného obdobia aj s poslancami dohodli. Poverený riaditeľ DPMK je môj známy, ale aj kamarát viacerých poslancov. Viem si predstaviť, že ich sklamalo, keď výberová komisia uprednostnila kvalitnejšieho kandidáta,“ povedal primátor s tým, že v najbližších dňoch sa postupne plánuje stretnúť s poslancami MsZ a po tom chce verejnosť oboznámiť s ďalším postupom.



Mestský poslanec Jozef Filipko na rokovaní MsZ za Dozornú radu DPMK uviedol viacero dôvodov, prečo podľa nej nebolo výberové konanie transparentné. Malo ísť napríklad o to, že do výberovej komisie nebol delegovaný jeden zástupca dozornej rady a ďalší z odborov DPMK, či o to, že nie každý člen komisie mohol dať kandidátovi otázky. Dozorná rada tiež jednohlasne vyjadrila podozrenie zo zaujatosti a zvýhodnenia jedného kandidáta.



Opakované výberové konanie vyhlásil primátor po tom, ako víťazný uchádzač z prvého výberového konania Tomáš Kizek nezískal pri návrhu na svoje vymenovanie dostatočnú dôveru poslancov MsZ. Podľa nich nesplnil podmienku na zaradenie do výberového konania, týkajúcu sa dosiahnutého vzdelania.



Padyšáka navrhol za dočasného riaditeľa DPMK primátor Polaček na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v decembri 2018. Poslanci z tejto pozície odvolali Richarda Majzu a zároveň primátora poverili, aby do šiestich mesiacov vyhlásil výberové konanie na tento post.