Košický primátor žiada o odpoveď k žiadosti o odpustenie dlhu mesta

Košice 8. februára (TASR) - Mesto Košice nedostalo ani po dvoch mesiacoch odpoveď od predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) na list primátora Jaroslava Polačeka zo začiatku decembra 2019. Primátor v ňom vzhľadom na stav mestských financií požiadal, aby vláda odpustila mestu splácanie zostatku návratnej finančnej výpomoci vo výške 15,2 milióna eur. Informoval o tom košický magistrát.



"Na zverejnený list sme dostali od Košičanov viacero pozitívnych reakcií. Žiaľ, od vlády vôbec žiadnu. Už nás nebaví počúvať výhovorky typu, že sa najprv premiér musí oboznámiť s obsahom nášho listu. Mrzí nás, že obyvatelia druhého najväčšieho mesta na Slovensku si od premiéra nezaslúžia ani to, aby im odpovedal. To je veľká neúcta ku všetkým Košičanom. Podľa 'odpovede' premiéra to vyzerá, ako keby metropola východu ani nebola na Slovensku, lebo sa na nás úplne vykašlal," vyhlásil Polaček.



Primátor v decembri listom požiadal aj o stretnutie s predsedom vlády a začiatkom januára na úrade vlády v Bratislave odovzdal ďalší list so žiadosťou o odpustenie zvyšných splátok vyše 15-miliónového dlhu mesta. Tlačový odbor úradu vtedy pre TASR uviedol, že premiér sa oboznámi s listom a následne naň bude reagovať. Ani po dvoch mesiacoch však podľa Polačeka nedal mestu nikto vedieť, aká bude reakcia na túto žiadosť.



"Chceme jasne vedieť, ako sa k tomu premiér postaví. Trváme na tom, aby táto požiadavka bola zaradená aj na rokovanie vlády. Vláda už v minulosti odpustila splácanie 17,5-miliónového úveru Žiline a v závere minulého roka aj desaťmiliónovú pôžičku Bratislave, ktorej navyše poskytla aj 14,6 milióna eur na investície. Len naša žiadosť opakovane zostáva bez akejkoľvek odpovede. V mene takmer 250.000 Košičanov sa pýtame, či toto je tá zodpovedná zmena, o ktorej premiér celý čas hovorí," konštatoval Polaček. Úrad vlády pre TASR avizoval, že na to bude reagovať v pondelok (10. 2.).



Mesto Košice za predchádzajúceho primátora Richarda Rašiho uzavrelo v júli 2014 zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s ministerstvom financií v sume 20 miliónov eur. V rokoch 2016 - 2019 uhradilo mesto splátky v celkovej výške 4,8 milióna eur, čo je necelá štvrtina dlžnej sumy. Zvyšný zostatok má byť uhradený do roku 2025. Pôžička bola podľa Polačeka prevažne minutá na obnovu mostov a cestnej infraštruktúry.