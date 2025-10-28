< sekcia Regióny
Košický samosprávny kraj dokončil rekonštrukciu mosta pri obci Debraď
Autor TASR
Debraď 28. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil rekonštrukciu mosta číslo M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď v okrese Košice-okolie. Práce trvali necelý rok a celkové náklady na jeho obnovu dosiahli 812.000 eur. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KSK.
Pôvodný most na ceste III/3364 pochádza z roku 1960 a bol vo veľmi zlom technickom stave. Betón sa rozpadával, výstuž korodovala a mostná konštrukcia už nevyhovovala z hľadiska bezpečnosti a ani kapacity prietoku rieky. „Most v Debradi si už komplexnú obnovu po 65 rokoch od jeho výstavby viac než zaslúžil. Významnou zmenou je zvýšenie výšky mosta o 26 centimetrov, vďaka čomu je pripravený čeliť aj takzvanej 100-ročnej vode s prietokom 91 metrov kubických za sekundu. Zvýšením nivelety sa zabezpečila dostatočná výšková rezerva medzi hladinou vody a spodkom mosta, čím sa výrazne znížilo riziko zaplavenia,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.
Nový most je dlhý takmer 31 metrov a široký 7,5 metra medzi obrubami. Pri rekonštrukcii boli zachované časti pôvodných opôr a doplnili sa nové základy, úložné prahy a krídla mosta. Nosná konštrukcia pozostáva z deviatich prefabrikovaných nosníkov z predpätého betónu, spriahnutých železobetónovou doskou. Most má nový asfaltový povrch, zábradlia, zvodidlá a je vybavený odvodňovacím systémom so štyrmi mostnými odvodňovačmi na každej strane.
Kraj dodal, že súčasťou prác bola aj úprava koryta rieky Bodva v dĺžke približne 31 metrov. Dno a svahy spevnili kamennou dlažbou. Dodávateľ vybudoval aj nové schodiská pre jednoduchší prístup pri kontrole mosta a údržbe. Úpravou prešlo aj viac ako 100 metrov cesty v okolí mosta, kde pribudli aj nové zvodidlá. „Rekonštrukcia mosta zlepšila bezpečnosť a plynulosť dopravy v smere na obec Debraď a zároveň prispela k ochrane životného prostredia a estetickému vzhľadu územia,“ dodal KSK.
