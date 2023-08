Košický samosprávny kraj dotáciou podporí nakrúcanie filmov v regióne

Košice 21. augusta (TASR) - Rozvoj audiovizuálneho priemyslu v Košickom kraji podporí zavedenie takzvanej spätnej dotácie pre filmárov. Košický samosprávny kraj (KSK) tak bude môcť preplatiť časť nákladov, ktoré filmové štáby na jeho území oprávnene preinvestovali počas nakrúcania. Formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) to v pondelok schválilo krajské zastupiteľstvo.



Filmári tak v kraji budú môcť spolu so štátnou podporou získať naspäť celkovo 35 až 40 percent nákladov na nakrúcanie. Zvýhodnení budú tí, ktorí zamestnajú domácich a tovary aj služby nakúpia lokálne, informoval KSK. Na východe by tak mohli vzniknúť ďalšie hrané, dokumentárne aj animované filmy.



"Podporou audiovizuálneho priemyslu sa nám v Košickom kraji otvára nový priestor pre zvýšenie zamestnanosti a propagácie regiónu. Filmové štáby, ktoré sa tu rozhodnú nakrúcať, potrebujú ubytovanie, budú sa tu stravovať a využívať ďalšie lokálne služby, taktiež vytvoria pracovné príležitosti pre ľudí pracujúcich v kreatívnych odvetviach," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Štáty Európskej únie spätne preplácajú filmárom 20 až 35 percent oprávnených nákladov. Na Slovensku túto dotáciu zastrešuje Audiovizuálny fond - v roku 2020 stúpla z 20 na 33 percent, čo sa úmerne prejavilo na rastúcom záujme zahraničných producentov.



Dotácia KSK sa bude vzťahovať len na oprávnené výdavky, ktoré určuje VZN. Percentuálny podiel je na úrovni dvoch alebo siedmich percent. Dotácia vo výške dvoch percent sa vzťahuje na nakrúcania realizované na území KSK. Vyššiu podporu môže získať snímka, ktorej dej sa v Košickom kraji aj odohráva.



Za oprávnené náklady budú považované náklady na tovary alebo služby, ktoré poskytujú podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania v Košickom kraji, a tiež náklady na odmenu za prácu osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v kraji. "Jedno euro vynaložené cez túto dotačnú schému pritiahne štyri až osem eur v lokálnej ekonomike, ktorú aj týmto spôsobom chceme podporiť," povedal Trnka.



Koľko pôjde ročne na takúto dotáciu, bude závisieť od schváleného rozpočtu. VZN o podpore audiovizuálneho priemyslu nadväzuje na založenie Filmovej kancelárie Košického kraja v roku 2021.