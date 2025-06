Košický samosprávny kraj hľadá víziu budúcnosti Sobraneckých kúpeľov

Sobrance 22. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) hľadá víziu pre budúcnosť Sobraneckých kúpeľov, v nedeľu tam organizuje verejnú diskusiu pre miestnych. V areáli kúpeľov vzniklo multifunkčné ihrisko najmä pre rodiny s deťmi. Otvorili ho v sobotu (21. 6.) v rámci začiatku letnej sezóny v Sobraneckých kúpeľoch. Celkové náklady na realizáciu presiahli 59.000 eur z rozpočtu kraja. Do konca augusta si v kúpeľoch môžu ľudia vychutnať sériu zaujímavých podujatí. TASR o tom informovali z komunikačno-marketingového oddelenia KSK.



„Zaujímajú nás názory ľudí z okolia, ktorí toto miesto poznajú najlepšie. Záleží nám na tom, aby obnova kúpeľov vychádzala z potrieb a očakávaní verejnosti. Sobrančanov aj verejnosť z okolia pozývame na spoločnú diskusiu o budúcnosti Sobraneckých kúpeľov. Bude sa konať v nedeľu a jej súčasťou bude od 14.00 h aj spoločná prechádzka areálom kúpeľov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Návštevníci sa dozvedia viac o histórii kúpeľov, ich význame pre región a o možnostiach ich obnovy, na ktorej sa podieľa mesto Sobrance aj Participation Factory. Ide o organizáciu, ktorá pomáha riešiť projekty so spoločenským dosahom participatívne. Prepája obyvateľov, odborníkov aj samosprávy, aby bol pripravovaný projekt užitočný pre všetkých zúčastnených a hlavne komunitu.



V areáli kúpeľov sa budú v nedeľu zbierať nápady, návrhy aj postrehy, ktoré môžu ovplyvniť, akú podobu bude mať toto miesto v budúcnosti. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, budú k dispozícii zástupcovia kraja. Verejnosti odpovedia na otázky a predstavia zámery kraja so Sobraneckými kúpeľmi. Pre zjednodušenie zberu postrehov bude stačiť načítať QR kód v dotazníku, ktorý je zverejnený na webe od 16. do 29. júna.



„Východniarov chcem povzbudiť, aby nám povedali svoj názor, pretože čím viac hlasov zaznie, tým užitočnejšiu víziu sa nám spolu s odborníkmi podarí vytvoriť. Cieľ je jasný, vrátiť kúpeľom život a aspoň čiastočne aj zašlú slávu, a to s ohľadom na to, čo si želajú miestni, ktorí tam budú tráviť zrejme najviac času,“ dodal Trnka.



Po tom, ako krajské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie areálu Sobraneckých kúpeľov, ich KSK v roku 2021 prebral do svojho vlastníctva. Areál pozostáva z Varádyho vily, liečivého prameňa, lesoparku a budov, akými sú ubytovne či technické objekty, ako aj zázemie pre voľnočasové aktivity. Aktuálne sa pripravuje plán ich obnovy, ktorá prinesie nielen funkčný priestor na nové zážitky a trávenie voľného času, ale aj nové pracovné príležitosti.