Košický samosprávny kraj je pripravený očkovať kombináciou vakcín

Košice 19. júla (TASR) - Vo veľkokapacitných očkovacích centrách Košického samosprávneho kraja (KSK) bude možné dať sa zaočkovať aj kombináciou vakcín. Pripravení sú tak urobiť hneď, ako Ministerstvo zdravotníctva SR vydá príslušné povolenie a spresní informácie k očkovaniu dvoma druhmi vakcín. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Pripomína, že rezort odporúča povolenú kombináciu prvej dávky vakcíny AstraZeneca a druhej dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Interval medzi očkovaniami by mal byť 28 dní. „Na základe záujmu východniarov o kombinovanú vakcináciu vytvoríme plán očkovania. V rámci kraja máme ešte stále v prevádzke tri veľkokapacitné očkovacie centrá, naďalej očkujeme všetkými dostupnými vakcínami. Možnosť výberu vakcíny či očkovacieho centra ostane aj naďalej,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že pri kombinácii vakcín budú postupovať podľa odporúčaní MZ SR. Verí, že možnosť kombinácie zvýši záujem o očkovanie.



KSK okrem veľkokapacitných očkovacích centier podáva vakcíny aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, výjazdové tímy vyrážajú aj do marginalizovaných komunít, väzníc, či do firiem. Očkujú aj tých, ktorí sa pred vakcináciou nezaregistrovali cez formulár Národného centra zdravotníckych informácií.



Ako ďalej informuje, krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Košiciach a v Michalovciach budú v prevádzke počas víkendu. V Košiciach budú zdravotníci v sobotu (24. 7.) dopoludnia očkovať záujemcov jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson&Johnson. Počas nedele (25. 7.) budú očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech. V dopoludňajších hodinách budú môcť na očkovanie prísť deti nad 12 rokov, popoludní dospelí.



V Michalovciach sa bude v sobotu očkovať ruskou vakcínou Sputnik V. Vakcinačné centrum bude v Michalovciach otvorené aj v nedeľu, dopoludnia tu budú zdravotníci očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech a popoludní je termín vyhradený pre druhú dávku vakcíny AstraZeneca.



Do terénu opäť vyrazí aj výjazdová očkovacia služba KSK. Počas tohto týždňa by mali zaočkovať približne 2200 ľudí takmer z 80 obcí a miest.



Presný harmonogram očkovania je zverejnený na webovej stránke KSK.