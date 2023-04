Košický samosprávny kraj: Kategorizácia nemocníc je racionálny krok

Košice 14. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vníma kategorizáciu nemocníc ako racionálny krok, pri optimalizácii však treba ešte zohľadniť niektoré regionálne špecifiká. "Doposiaľ sa nenaplnila pôvodná obava o výraznom znížení rozsahu zdravotnej starostlivosti a o rušení funkčných programov," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.



Podľa KSK väčšina programov v kategorizovaných zariadeniach v kraji ostáva aj po optimalizácii zachovaná. "Pochopiteľne je potrebné ešte zohľadniť niektoré regionálne špecifiká, no aj v tejto veci vítame krok a iniciatívu štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva navštíviť regióny a túto optimalizáciu vhodne a adresne odkomunikovať," konštatoval Hudák.



V súvislosti s nemocnicou v Kráľovskom Chlmci, kde ministerstvo avizuje rušenie pôrodnice, KSK označuje za prioritu zabezpečenie a ochranu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "Preto rozumieme všetkým obavám obyvateľov dotknutého územia aj samotnej nemocnice. Aktívne komunikujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR aj nemocnicou," uviedol Hudák. Štátny tajomník rezortu Michal Palkovič už avizoval pracovné výjazdy do samosprávnych krajov, kde by sa mal tejto problematike adresne venovať. "Zároveň prebieha pripomienkové konanie rozhodnutia MZ SR, v ktorom nemocnica v Kráľovskom Chlmci môže žiadať o prehodnotenie schválenia doplnkových programov," dodal hovorca.



Z výsledkov ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc podľa MZ SR vyplynulo, že pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí, majú od nového roka zaniknúť. Ide o pôrodnice v Kráľovskom Chlmci, Snine, Revúcej, Myjave a Partizánskom. Pacientky majú byť presunuté do nemocníc v okolí.