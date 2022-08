Košický samosprávny kraj pokračuje v obnove priepustov

Košice 9. augusta (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v rekonštrukcii priepustov. Ich obnova priniesla dočasné dopravné obmedzenia na viacerých miestach kraja, stavebné úpravy by na väčšine z nich mali byť ukončené v priebehu leta. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



KSK má tento rok naplánovanú opravu 13 samostatných priepustov v hodnote 790.000 eur na trasách, kde sú v dezolátnom stave. Medzi najväčšie investičné akcie v rámci obnovy priepustov patria najmä tie v okrese Košice - okolie, kde je podľa KSK najhorší stav ciest z celého kraja. Ďalšie priepusty prejdú obnovou v rámci komplexnej rekonštrukcie niektorých ciest. Ide napríklad o úseky v obci Mníšek nad Hnilcom či na trase Krásnohorské podhradie – Úhorná, Rudňany – Poráč, Hačava – Háj.



Na jar tohto roka začali so stavebnými prácami na rekonštrukcii priepustu za obcou Jasov. Opravou prešiel aj poškodený priepust pred obcou Turňa nad Bodvou v smere na Žarnov a ukončená je už aj jeho oprava na ceste v obci Bukovec pri Košiciach.



Nedávno ukončili rekonštrukciu priepustu za obcou Mníšek nad Hnilcom. V havarijnom stave sa ocitol aj ten pred obcou Štós v smere do Košíc, kde došlo k zrúteniu čela. "Rekonštrukcia bola ukončená v júli tohto roka. Počas jesene by mali obyvateľom slúžiť zrekonštruované priepusty napríklad na ceste II/533 nad obcou Hnilčík či na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádom," uvádza KSK.



Súčasťou obnovy takmer vždy býva aj pokládka nového asfaltu, terénne úpravy, ako aj montáž bezpečnostných prvkov, krajníc či značenia. KSK pripomína, že aj keď sú pre občana priepusty takmer neviditeľné, sú kľúčové pre bezpečnú jazdu. Bez nich by totiž dochádzalo k podmývaniu vozovky alebo hromadeniu vody na ceste, čo znižuje jej kvalitu v základoch aj na povrchu. Aktuálne je v správe kraja vyše 3000 priepustov.