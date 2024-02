Košický samosprávny kraj pracuje na obnove Sobraneckých kúpeľov

Sobrance 25. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal pracovať na certifikácii minerálnej vody na liečivú minerálnu vodu a zároveň na udelení štatútu kúpeľného miesta pre Sobranecké kúpele. TASR o tom informoval Rastislav Trnka, predseda KSK, s tým, že súčasná fáza projektu zahŕňa hydrogeologické a hydrodynamické skúšky.



Výdatnosť vrtov bude mať vplyv na to, koľko ľudí denne a na aké diagnózy bude môcť využívať kúpele v budúcnosti. Zámerom kraja je využívať tento areál primárne na kúpeľné účely, priblížil Trnka. "V priebehu tohto roka by sme chceli mať uzatvorenú verejnú súťaž týkajúcu sa koncepcie rozvoja, biznis plán, následne aj architektonickú súťaž."



Kraj odkúpil Sobranecké kúpele koncom roka 2021. Spolupracuje aj s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá analyzuje technický stav vrtov a potenciál využitia podzemných vôd. Keďže časť pozemkov v areáli je majetkom Lesov SR, kraj komunikuje aj s týmto štátnym podnikom.



Tento rok má KSK naplánované začať aj participačný proces s cieľom zmapovať potreby obyvateľov okresu Sobrance a definovať doplnkové funkcie kúpeľov. Investícia do tohto projektu bude stanovená na základe biznis plánu, vysvetlil predseda KSK.