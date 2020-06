Košický kraj pre školákov posilnil spoje prímestských autobusov

Košice 1. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj od dnes posilnil prímestskú autobusovú dopravu, ktorá v kraji aktuálne funguje v prázdninovom režime. Dôvodom je obnovenie dobrovoľnej školskej dochádzky žiakov prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. Týka sa to 50 liniek, najmä ranných a poludňajších spojov, ktorými sa prepravujú školáci. Informoval o tom Úrad KSK.



Samotné pridávanie spojov kraj realizoval na základe požiadaviek jednotlivých miest a obcí, ako aj na základe požiadaviek riaditeľov škôl v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ a zmluvnými dopravcami Arriva Michalovce a eurobus.



"Dnešným dňom došlo k obnoveniu dobrovoľnej školskej dochádzky, na čo sme sa snažili reagovať aj pridaním autobusov. Košický samosprávny kraj preto oddnes posilnil spoje spolu na päťdesiatich linkách. Celkovo tak naše autobusy vykonajú o 1100 kilometrov denne viac ako doposiaľ. Pridanie spojov sme realizovali najmä v prípadoch, ak neexistoval iný spôsob verejnej dopravy žiakov do a zo školy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na základe požiadaviek od miestnych samospráv došlo k posilneniu hlavne ranných a poludňajších spojov. K zmene došlo napríklad na linkách z Košíc do obcí v okrese Košice - okolie ako Sady nad Torysou, Olšovany, Myslava, Budimír, Hrašovík či Ďurďošík, ale aj liniek smerujúcich do Spišskej Novej Vsi z Letanoviec a Jamníka. Posilnené boli aj spoje zo Sloviniek, Spišských Vlách a Kluknavy do Krompách, ako aj liniek smerujúcich z menších obcí do Rožňavy, Michaloviec či Trebišova.



V rámci kraja ostáva naďalej v platnosti prázdninový režim. KSK deklaruje, že posudzoval každú požiadavku mesta a obce o pridanie spojov individuálne, a to na základe podkladov od základných škôl o plánovaných počtoch žiakov. Čo sa týka personálneho zabezpečenia posilnených liniek, využití budú najmä disponibilní vodiči, ktorí sú v práci.



Konkrétne spojenie si cestujúci môžu vyhľadať na webstránke www.cp.sk.