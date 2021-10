Košický samosprávny kraj spúšťa participatívny rozpočet

Košice 1. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov o verejnoprospešných projektoch, ktoré sa zrealizujú v rámci participatívnej časti krajského rozpočtu. Občania tak budú môcť po prvýkrát v histórii kraja rozhodovať, kam pôjdu verejné peniaze. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Pilotne je na participatívny rozpočet vyčlenených 100.000 eur, podporené budú projekty zamerané na rozvoj športovej infraštruktúry v kraji. Svoje návrhy môžu mestá, obce, ale aj občianske združenia či neziskové organizácie predkladať od 1. do 31. októbra. Zamerané môžu byť na výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu športovísk.



„Participatívny rozpočet vo všeobecnosti patrí k jedným z najefektívnejších demokratických nástrojov. Umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Jeho zavedenie nám odporúčal aj Protikorupčný audit, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja v roku 2019 realizovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Týmto krokom preto napĺňame aj záväzok transparentne prerozdeľovať verejné prostriedky a počúvať občanov v tom, aké projekty by mala župa zrealizovať,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Participatívny rozpočet bude prerozdelený na projekty v každom regióne v kraji, jeho výška sa bude odvíjať od počtu obyvateľov. Najviac prostriedkov získajú projekty v Above, ktoré si budú môcť rozdeliť 40.000 eur. Pre Zemplín je alokovaných 30.000 eur, ďalších 20.000 eur poputuje na Spiš a 10.000 eur na Gemer. Jednotlivé návrhy posúdi odborná komisia. O tom, ktoré sa zrealizujú, bude rozhodovať verejnosť hlasovaním. Finančnú podporu z kraja získajú projekty z oblasti športu s najväčším počtom hlasov. Realizácia projektov by mala prebiehať v budúcom roku.



Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie dotácie je dostupný na webstránke https://vucke.egrant.sk/.